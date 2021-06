Yuya anuncia ¡EMBARAZO!

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Yuya anunció su embarazo en redes sociales, junto a su pareja, el cantante Siddartha, quien también le dedicó unas palabras a la nueva integrante de la familia, quien llevará el nombre de Mar, según revelaron las celebridades en YouTube e Instagram, publicó Milenio.

En su canal de YouTube, la influencer empieza su video con las letras Mar para después seguir con un video en donde le dedica unas palabras donde habla cómo ha sido el camino que ha recorrido, así como parte de su vida; mientras que el cantante Siddartha publicó tres fotografías en su Instagram, en las que también le mandó un mensaje a su hija.

"Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito", dijo el cantante en Instagram. El cantante también dijo que en esas fotos estaban latiendo tres corazones, la vida le había regalado una nueva y que actualmente se encuentran felices y agradecidos con la llegada. Siddartha también reveló el nombre de la hija de la pareja, quien se llamará Mar, de acuerdo con la publicación en sus redes sociales. Mientras tanto, la youtuber Yuya subió un video a su canal de YouTube en donde muestra las primeras imágenes de Mar, acompañada de un mensaje que le da a su hija, Mar. "Han sido meses de cambios, reconocimientos y adaptación. Estoy feliz y también estoy nerviosa, sobrepasa cualquier sentimiento que haya vivido antes. Siento estar comenzando de nuevo. Me imagino algo así, pero el sentimiento potencializado", comentó la youtuber.