Yuridia se retiraría de los escenarios tras incidente con reportera

Ciudad de México.- Yuridia sorprendió a sus seguidores de Instagram al anunciar su retiro del espectáculo tras sufrir un altercado con una reportera de Ventaneando a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Mérida, Yucatán.

El anuncio de la cantante sonorense se dio a pocas horas de que se revelara el video en el que aparece ignorando las preguntas de la prensa a su llegada al lugar, publicó El Siglo de Torreón.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la artista de 33 años manifestó que no le gusta hablar “mamad...” personales ni con sus amigos ni con nadie, motivo con el que explicó su actitud.

“Se me está dificultando muchísimo la vida, acabo de dar un concierto increíble en Mérida y me la pasé muy bien y fui feliz… porque a mi me gusta mucho estar en un escenario con mis amigos, me costó mucho trabajo poder acostumbrarme a dar conciertos y a poder ser cantante”, declaró.

“Estoy aquí por pura casualidad, se los juro que yo soy cantante por pura suerte o casualidad, o lo que quieran, porque yo siempre fui una persona muy tímida, me daba vergüenza la vida”, agregó.

Acto seguido, la intérprete reveló que tiene un problema que le impide hablar con la gente.

“Yo tengo una cosa que se llama fobia social y me cuesta mucho trabajo comunicarme con la gente, me cuesta mucho socializar, salir a la calle, y me cuesta más trabajo todavía dar entrevistas y eso lo saben ustedes (mis fans), yo lo sé porque leo sus comentarios y yo sé que quieren mucho más de mí, pero la verdad es que no está en mi poder dárselos”, continuó.

Luego de hablar del incidente en Mérida con una reportera del programa Ventaneando, que asegura se tiró al piso “tipo Neymar”, Yuridia reveló que eso la asusta mucho.

“Eso a mi me asusta mucho...porque hacen pancho para después tener su nota y poder inventarle a la gente y contarles algo que no es, y después viene el bullying, que es con lo que he vivido desde que empecé a cantar y algo que me ha hecho mucho daño” narra la cantante.

Finalmente, la artista comunicó su retiro de los escenarios, “lo que me pasó la verdad me destruyó, como siempre me destruye que digan cosas de mi o que se aprovechen de un momento para sacarle provecho y animar a la gente a que me desprecien… Ya el próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver, esta situación está afectando mi salud, y me quiero sentir y quiero estar bien, pero ya no puedo prometer algo que no puedo cumplir”.