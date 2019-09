Yalitza Aparicio dará platicas sobre empoderamiento femenino

Además de lucir impecable en el desfile de la última colección de Michael Kors, Yalitza Aparicio sigue robando protagonismo pero esta vez con otra de sus labores favoritas.

La oaxaqueña ahora dará una plática sobre equidad de género en el Tecnológico de Monterrey, en su sede en Nuevo León, donde contará parte de su historia de vida, hablará sobre empoderamiento femenino, relaciones tóxicas, sexting y masculinidades tóxicas.

El foro que se titula Foro Equidad de Género que organiza Capítulo Estudiantil He for She busca ser un espacio para que los asistentes conozcan las experiencias de los participantes en temas de equidad de género.

En entrevista para Excelsior la presidenta de este capítulo estudiantil Alejandra Serna comentó:

"Nuestro objetivo es educar, informar y concientizar en temas de igualdad”

Recordemos que desde que Yalitza se hizo famosa, ha dejado muy claro que su labor es más que ser actriz ya que tiene una misión con la educación.

En el marco del quinto aniversario de esta iniciativa, la mitad de lo recaudado en este foro será para el fondo becas He For She y se llavará a cabo el 19 y 20 de septiembre y las entradas tendrán un costo de 250 pesos.