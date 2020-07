Ya tienen trabajo

The New York Times

Nueva York– Tome su guitarra imaginaria y prepárese para cabecear hasta que le dé un latigazo cervical: ‘Beavis y Butt-Head’, los dibujos animados de adolescentes tontos y amantes del heavy metal que fueron un elemento básico de la MTV de la década de 1990, regresan a la televisión, esta vez en Comedy Central.

Comedy Central anunció ayer que había ordenado dos temporadas de una nueva serie de ‘Beavis and Butt-Head’, que será escrita y producida por Mike Judge, quien creó el programa original.

La serie tendrá a los personajes “entrando a un mundo completamente nuevo de la generación Z” y tratando con "temas relacionados con los fanáticos nuevos y viejos: los padres de la generación X y sus hijos de la generación Z”.

Comedy Central dijo que su acuerdo con Judge también incluía futuros ‘spin-offs’ y especiales.

No se anunció de inmediato una fecha de estreno para la nueva serie.

Íconos de la generación X

Nacido del corto animado ‘Frog Baseball’ de Judge, ‘Beavis and Butt-Head’ es una serie de los años 90 que se centró en sus dos personajes principales, un par de tontos y haraganes, bien intencionados que compartieron desventuras y hacían comentarios sarcásticos en videos musicales.

El éxito televisivo de ‘Beavis and Butt-Head’ también allanó el camino para una película de 1996, ‘Beavis and Butt-Head Do America’, y proporcionó un gran avance para Mike Judge, un influyente escritor y productor de comedia. Él ayudaría a crear la serie animada de Fox ‘King of the Hill’ y la comedia de HBO ‘Silicon Valley’, y escribiría y dirigiría películas como ‘Office Space’ y ‘Idiocracy’.

Una temporada adicional de episodios fue producida para MTV en 2011, enviando lo que entonces eran referencias más contemporáneas como ‘Twilight’ y ‘Jersey Shore’.

Para tu información

- ‘Beavis y Butt-Head’ definió a una generación

- Van a la escuela Highland High en Highland, Texas

- Tienen obsesión con el fuego y lo peligroso

- Suelen comer chatarra

- Están obsesionados con el sexo

- Pasan horas viendo videoclips de heavy metal y hard rock

- En ocasiones trabajan en ‘Burger World’, donde Beavis era cocinero y Butt-Head cajero

En cifras

2 personajes centrales

8 temporadas

222 episodios

1992 a 1997 nace y termina

2011, revive

1996 debuta en cine

22 minutos por episodio

29 de diciembre 2011 última emisión