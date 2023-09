¡Ya nació el bebé de Christian Nodal y Cazzu!

Christian Nodal y Cazzu ya se convirtieron en padres de su primer bebé.

A través de redes sociales, Nodal y Cazzu compartieron una fotografía en blanco y negro, donde se observan agarrados de las manos con su pequeña hija.

"14.09.23", escribió el cantante de "Ya No Somos Ni Seremos", sin dar más detalles sobre su primogénita.

La publicación ya cuenta con más de 500 mil "me gusta", incluyendo varios comentarios de fans y amigos como Mon Laferte y Kany García.

"CARAaaaaaaajoooo que alegría me da esto! Les amo! Felicidades" escribió Kanny, quien recientemente hizo una colaboración con Nodal.

Cabe recordar que desde hace varios meses la pareja vive en Argentina, lugar que decidieron para que la bebé llegara al mundo.

Hace unos días, Christian Nodal y Cazzu posaron para la revista Vogue, medio para el cual el cantante de regional mexicano dijo cómo la paternidad ha cambiado su percepción hacia la vida.

"(Ser papá) me ayudó a tranquilizarme, porque siempre he sido muy compulsivo con el trabajo", dijo Nodal, de 24 años.

Otro de los cambios que hizo el intérprete de "Adiós, Amor" fue retirarse los tatuajes de su rostro, pues quería que su hija lo conociera tal y como es.

"Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?", comentó al programa Lo Sé Todo Colombia.