¿Y si los actores de Hollywood se van a huelga?

Ciudad de México- El Sindicato de Actores de Cine en Estados Unidos negocia con los estudios de Hollywood mejoras salariales y de trabajo, y amenaza con irse a huelga de no cumplirse sus demandas, pero ¿cómo impactaría?

Los 160 mil actores que componen SAG-AFTRA se unirían a la huelga de escritores.

Si SAG-AFTRA llama a una huelga habría enormes repercusiones para la industria del entretenimiento, según Deadline, desde el cierre total de la televisión y los largometrajes guionados hasta el impacto en Wall Street y los resultados finales de los estudios y la posible interrupción de eventos como los premios Emmy, Comic-Con y la temporada de festivales de cine de otoño.

TELEVISIÓN

La mayoría de las series de televisión con guión ya se cerraron como resultado de la huelga de escritores como Duster de JJ Abrams, The Penguin, Daredevil: Born Again, Billions, Zero Day de Robert De Niro, The Old Man y Severance, Abbott Elementary, Yellowjackets, Stranger Things y Cobra Kai.

Pero de parar los actores, series estadounidenses filmadas en el extranjero, particularmente en el Reino Unido y Europa también cerrarían como House of the Dragon, Andor e Industry, y podría afectar nuevos títulos como el drama de Kate Winslet de HBO The Palace, la ahora coproducción de Disney+, Doctor Who.

Y es que la orden es muy clara: "Ningún miembro deberá prestar ningún servicio o hacer un acuerdo para realizar servicios para cualquier empleador que no haya firmado un acuerdo mínimo básico con el sindicato, que está en pleno vigor y efecto, en cualquier jurisdicción en la que exista un convenio colectivo nacional SAG-AFTRA".

CINE

Una huelga de SAG-AFTRA significaría el cierre de las producciones de largometrajes de Hollywood en todo el mundo y el calendario de estrenos en cines del cuarto trimestre sería escaso.

De los rodajes que posiblemente estarían interrumpidos por el paro se incluyen ‘Gladiator 2’ de Paramount , que se está rodando en Europa, y ‘Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two’ ; el thriller de monstruos ‘Radio Silence’ sin título de Universal; ‘Venom 3’ de Sony ; y el drama ‘Jurado No. 2’ de Clint Eastwood de Warner Bros.

Algunas producciones han pisado el acelerador pra terminar en próximos días como ‘Bad Boys 4’ de Sony, ‘Beetlejuice 2’, protagonizada por Michael Keaton en Londres, la secuela de ‘Ghostbusters: Afterlife’ de Sony y la bioepic de Amy Winehouse de Focus Features ‘Back to Black’.

LOS EMMYS Y COMIC-CON

La ceremonia de los Emmy están en la mira tanto de la huelga de guionistas como de la posible acción del gremio de actores por lo que pronto se sabrá si habrá premiación el 18 de septiembre.

Si se reprograman los Emmy, Deadline reporta que es probable que el espectáculo del 75 aniversario gire a enero.

San Diego Comic-Con, que anunciará su alineación completa después del 4 de julio, es uno de lo eventos abiertos que también se verán afectados, pues de por sí creadores pertenecientes al sindicato de escritores no podrán sentarse en los páneles.