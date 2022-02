¿Y la canción con Belinda? Nodal anuncia colaboración con Maná

Ciudad de México.— Luego de su separación de Belinda, Christian Nodal ha estado más activo que nunca en redes sociales pero volcado al cien por ciento en su carrera y es que si bien está pasando por un mal momento en el amor, febrero será un mes importante para el cantante en el plano musical.

Apenas hace unos días, el intérprete de Botella tras botella anunció su llegada a la disquera Sony Music, con lo que, según dijo, inicia un nuevo ciclo.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de cerrar un ciclo en mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción. Agradezco la confianza a todo el equipo de Sony Music. Gracias por el interés y por todo lo que me han estado apoyando. Es una gran alianza. Viene lo mejor”, expresó Christian.

Ahora, Nodal ha revelado que por fin estrenará nuevos temas y uno de los primeros duetos en salir será con Maná.

"No saben cómo se me llena el pecho de felicidad... por fin, después de casi 2 años de guardar tanta música, este viernes 18 comienza a salir mi música. Gracias a tod@s mis fans por la paciencia, amor y apoyo!", escribió el cantante quien adelantó que su nuevo sencillo llevará por nombre, Ya no somos ni seremos.

Los fans del cantante y Belinda no han dejado pasar por alto que los intérpretes habían prometido muchos proyectos juntos, entre los que resaltaba la posibilidad de que grabaran un dueto para el nuevo álbum del cantante; incluso, los seguidores del sonorense le han preguntado en Twitter qué pasará con Y por el resto de tu vida, tema que supuestamente lanzarían los famosos este mes.

Y aunque Nodal no se ha manifestado sobre este tema, adelantó que el siguiente sencillo que se revelará de su nuevo disco es un dueto con Maná. Cabe mencionar que el primer sencillo que lanzó fue La sinvergüenza, cuyo videoclip fue dirigido por Belinda.

“Pooor fiiiiin el próximo fin se viene el dueto con Maná”, escribió el cantante.