Y fue así como Julión Álvarez hizo vibrar a la frontera

Ciudad Juárez.- Y fue así ...incomparable, la décima jornada de la Feria Juárez 2022 con la presentación de Julion Álvarez y su Norteño Banda, quien después de cinco años se reencontró con el público fronterizo. Más de 50 mil almas corearon y bailaron durante 180 minutos los éxitos del chiapaneco, quien hizo un recorrido por sus temas de ayer y algunos que se quedaron en pausa tras haber sido incluido en la lista de los más buscados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en agosto de 2017.

La frontera de Juan Gabriel, canción que grabó con el finado divo de Juárez para él álbum Duos, fue la primera de la larga lista que incluyo en su repertorio el interprete de 39 años.

Con cumbias como La María, El Bombón y La Negra que las afloja el intérprete puso de pie a todo su público que sin importar los 36 grados centígrados que se sentían abrasivos aún a la medianoche nunca dejaron de bailar.

"Gracias a Cruz, gracias viejo por la invitación, ya lo ví, si vino si cumplió oiga, Gracias. A disfrutar", fue el saludo de Julión para el alcalde, quien estuvo entre los fronterizos disfrutando del espectáculo celebración por los 15 años de trayectoria que Julión Álvarez.

Atento, sonriente y dispuesto a agasajar a sus público de Juárez al que dijo le tiene un especial cariño debido al apoyo incondicional que le ha brindado desde la primera vez que estuvo en esta cuidad.

"Aquí tengo amigos, siempre me han tratado con mucho cariño y nunca me han soltado de la mano. Estuve en la plaza Juan Gabriel, -que bonita-, a quien aunque ya no está con nosotros le tengo un gran respeto y admiración", mencionó Álvarez en el encuentro que tuvo con los medios locales antes de subir al escenario.

'No diablo ni Santo' ,'Demente',Mi mayor anhelo' y su más reciente éxito, 'Fuentes de Ortiz', de la pluma e inspiración del chihuahuense Ed Maverick, entre los temas más aplaudido del repertorio.

Pero el momento emotivo fue cuando Randy Ortiz, chihuahuense ganador de La Voz Kids interpretó junto a Julión 'El amor de su vida'