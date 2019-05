Xuxa posa desnuda y en la cama junto a su novio

Xuxa dejó desde hace mucho la imagen de cantante para niños para convertirse en un símbolo sensual y ahora a sus 56 años de edad, la cantante realiza una sesión de fotos a lado de su pareja, Junno Andrade, completamente desnudos y en la cama, publicó El Universal.

Fue el actor quien subió las imágenes a su cuenta de Instagram donde se ve a la también presentadora de televisión sonriendo a la cámara al igual que su novio.

"Su cuerpo es fruto prohibido Es la clave de todo pecado y de la libido... Viejito introvertido como yo, es la pura perdición. Es un lago negro su mirada. Es agua turbia de beber, envenenar... Es peligrosa su sonrisa, es una sonrisa, así, jocosa, imprecisa, diría misteriosa, indecible risa de mujer. No sé si es caza o cazadora, si es Diana o Afrodita o si es Brigitte Stéphanie de Mónaco, que no se sienta bien, que no sea yo...", escribió Andrade utilizando un párrafo de una canció titulada "Olhar 43" de la banda brasileña RPM



Las fotos, que fueron realizadas por la revista Wow, hasta el momento llevan más de 70 mil me gusta y los comentarios de los seguidores son de admiración sobre la belleza de Maria da Graça Meneghel, mejor conocida como Xuxa.