Will Smith se disculpa: ‘Me pasé de la raya y me equivoqué’

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué”, publicó ayer el actor Will Smith a través de Instagram horas después de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que administra los premios, dijera que condena sus acciones y habría comenzado una investigación formal.

Mientras surgían preguntas sobre por qué el actor no había enfrentado repercusiones por abofetear al comediante Chris Rock durante la transmisión de los Oscar el domingo por la noche, un comunicado dictaba: “Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, estándares de conducta y la ley de California”.

El incidente se desarrolló el domingo por la noche después de que Chris Rock hiciera una broma sobre el cabello rapado de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, quien tiene alopecia, una condición que conduce a la caída del cabello. Will Smith respondió subiendo al escenario del Teatro Dolby y abofeteando a Chris Rock, dejando atónitos a los espectadores.

Pensaron en echarlo de la ceremonia

Detrás de escena en los Oscar, hubo serias discusiones sobre sacar a Smith del teatro, según dos funcionarios de la industria con conocimiento de la situación a quienes se les otorgó el anonimato para describir las deliberaciones internas. Pero el tiempo era corto, porque el premio al Mejor Actor, que Smith era muy favorito para ganar, se acercaba rápidamente, señaló uno, y las partes interesadas tenían diferentes opiniones sobre cómo proceder. También hubo preocupación por interrumpir aún más la transmisión en vivo, dijo el otro.

No era la primera burla

Es bien sabido que en la gala de los Oscar en 2016, Pinkett Smith realizó fuertes críticas hacia los premios de la Academia al no tener mucha representación afroamericana. Esta situación fue respondida por Chris Rock, quien en dicha entrega de premios también fungió como presentador.

“Jada dijo que no iba a venir. Yo estaba como, ¿no está en un programa de televisión? ¿Jada va a boicotear los Oscar? Que Jada boicotee los Oscar es como que yo boicotee las bragas de Rihanna. No me han invitado”.

Chris Rock también se burló de Will, quien no fue nominado esa noche. “Will no fue nominado por ‘La verdad oculta’. Lo entiendo. Te enfadas. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por ‘Wild Wild West’”.

¿Un amorío entre Jada y Chris?

La cachetada podría tener un origen más allá de un simple mal chiste en un momento equivocado.

Will y Chris coincidieron en la serie ‘El príncipe de Bel-Air’ en los noventa, y si no han pasado más tiempo juntos en la última década ha sido porque Chris y Jada, que rodaron las tres películas de ‘Madagascar’ juntos, se hicieron íntimos amigos. Con un matrimonio abierto entre Will y Jada Smith, los rumores de infidelidad surgieron durante la promoción de la película. Al parecer, la química entre Rock y Jada Smith había traspasado la pantalla. Nada se supo del supuesto romance pero muchos fueron los rumores. Por aquel entonces Rock, padre de dos hijas, estaba casado con Malaak Compton-Rock. En diciembre de 2014, Rock anunció que había solicitado el divorcio de Compton-Rock y admitió su infidelidad en el matrimonio.

El divorcio se finalizó el 22 de agosto de 2016.

Alopecia, la lucha de Pinkett Smith

Refiriéndose a la cabeza rapada de Pinkett Smith, el comediante Chris Rock dijo: “Jada, no puedo esperar a GI Jane 2”, en referencia a la película de 1997 para la que la actriz Demi Moore se afeitó la cabeza para interpretar a Jordan O’Neil, la primera mujer en recibir entrenamiento de los Navy Seal.

Al insinuar que Jada podría protagonizar una posible secuela, Chris Rock se burlaba de la cabeza rapada de Pinkett Smith.

Al revelar su diagnóstico en 2018, Pinkett Smith ha hablado públicamente sobre la condición, que no tiene cura conocida. En un episodio de su programa de chat, Red Table Talk, recordó el momento “aterrador” en el que notó por primera vez que estaba perdiendo un puñado de cabello en la ducha.

“Fue uno de esos momentos de mi vida en los que literalmente estaba temblando de miedo”, dijo. “Por eso me corté el pelo y seguí cortándolo”.

El autor detrás del chiste

Luego de la bochornosa escena el pasado domingo, el comediante estadounidense

Kevin T. Porter se atribuyó el mérito de la broma de Chris Rock sobre Jada Pinkett Smith.

Sin embargo, mientras que los espectadores de los Oscar quedaron divididos sobre si la escena fue real o escenificada, Porter acudió a Twitter para escribir: “Oigan, yo escribí eso por lo que Will Smith abofeteó a Chris Rock. Sabía que tocaríamos algunas fibras, pero la comedia está destinada a provocar y hacer que la gente piense, estoy orgulloso de que hayamos hecho ambas cosas esta noche en los #Oscars2022!”.

El comediante también pasó a ser noticia en 2020 tras un posteo donde invitó a sus seguidores a contar las malas experiencias que habían tenido con la conductora Ellen Degeneres.

Cientos de respuestas comenzaron a llegarle a Porter tras este tuit: “En este momento todos necesitamos un poco de amabilidad. Ya sabes, ¡Como siempre dice Ellen Degeneres!… Aunque claro, también es notoriamente una de las personas más malas del mundo. Responde este tweet con las historias más locas que hayas escuchado acerca de Ellen siendo mala y yo donaré dos dólares al Food Bank de LA por cada historia”, señaló el comediante en su tuit.

Pocos imaginaron que esto se convertiría en una bola de nieve y que se convertiría en tendencia inmediatamente.