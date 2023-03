Vuitton atrae a las estrellas

| Sophie Turner no sólo vestía de marca, ataviada con un pijama de seda de Vuitton, sino que también cantaba de marca, coreando "we love Louis Vuitton" con su vecina de primera fila Chloe Grace Moretz. | Las embajadoras de Vuitton Alicia Vikander y Lea Seydoux charlaron animadamente. Anna Wintour hizo un mohín. | Jaden Smith entre los asistentes a la colección de Louis Vuitton | Pharrell entró entre ráfagas de flashes, con un abrigo y una gorra con un monograma, aún disfrutando de su condición de diseñador masculino de Louis Vuitton, luego se tomó esta pic con Zendaya, quien no es la primer vez que asiste a la presentación de colección prêt-à-porter

París— El Museo de Orsay de París fue, durante los 15 minutos que duró el desfile de Louis Vuitton, un museo transformado: Un bullicioso circo de brillo y flashes de cámaras donde los ricos, poderosos y famosos se mezclaron en el penúltimo día de la Semana de la Moda de París. El espectáculo en sí contaba una historia. Los sonidos de la vida cotidiana sonaban en la banda sonora: el zumbido de los coches, el canto de los pájaros, los trenes, los pasos y el tiempo. Las prendas también parecían cotidianas, aunque sublimemente elevadas. PUBLICIDAD Era como si Ghesquiere hubiera ido a una glamurosa tienda de segunda mano con prendas de estilo vintage, a menudo brillantes, vibrantemente mezcladas y combinadas. Detrás del desorden se escondía un diseño de moda increíble. Abundaban los juegos de formas surrealistas. Las faldas tenían pliegues afilados como cuchillos. Las mangas amarillas eran tan largas que parecían haber sido puestas en el ciclo de lavado equivocado. Y un vestido largo de punto de mármol tenía mangas de pierna de cordero con la parte superior completamente cortada.