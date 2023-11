Vuelven personajes de 'Soy Tu Fan' más maduros e imperfectos

Ciudad de México.- Al inicio de Soy Tu Fan, en 2010, Charly (Ana Claudia Talancón) está encerrada en su casa, al teléfono con sus amigas para lamentar lo complicado que había sido superar a su ex, Julián.

"(Ver a los personajes perdidos) es un gran aprendizaje, como decir: 'Hay que asumir que siempre va a haber conflictos y que te vas a enfrentar a cuestionamientos difíciles, más te vale disfrutar cuando se puede, porque esto nomás se va complejizando'".

En aquel entonces, también se ocupaba de terminar su tesis y tenía la ilusión de que su vida mejoraría si aceptaba el amor de Nico (Martín Altomaro), quien se le acercó en un café para decirle, con toda seguridad, que él sería el hombre de su vida.

A 13 años de aquellos episodios, la vida de Charly no se ha vuelto más sencilla y en los primeros capítulos de la tercera temporada, que se estrena este miércoles por Star+, ella de nuevo está con el teléfono en la mano para contarle a sus amigas que, aunque es feliz con Nico, no consiguen embarazarse.

Para los protagonistas del show, encontrarse a sus personajes con más madurez no ha implicado que sean perfectos y opinan que su regreso, un año después de la película, será ideal para reflexionar en que la vida es un aprendizaje continuo, donde la estabilidad jamás está garantizada.

"Aunque hay partes en que ya crecieron y modificaron cosas de sí los personajes, siguen siendo esas personas con cosas a favor y en contra que tienen para ir lidiando. Nunca terminas de amoldar, así es la vida, hay diferentes problemas.

"Si bien han crecido y tienen diferentes situaciones, problemas, cosas que resolver como todo el mundo, la esencia sigue siendo la misma de cada uno. Es muy honesta la serie en ese sentido, con eso toda la gente se va a conectar", reflexionó Altomaro en entrevista.

Un año después de los sucesos mostrados en el filme homónimo, Rocío (Maya Zapata) llega a comparar la vida de casada y con hijos con una prisión, y su esposo Diego (Gonzalo García Vivanco) necesita tener más seguidores en redes sociales para que lo contraten en los castings.

Fernanda (Johanna Murillo) vive un momento de empoderamiento al separarse de Iñaki (Juan Pablo Medina), quien se ha vuelto el manager de Nico... quien se abre paso como escritor sobre nuevas masculinidades.

Para afrontar todos los cambios, a los personajes de Soy Tu Fan: La Fiesta Continúa sólo les queda su amistad, la cual guía los ocho nuevos episodios.

"Uno de los sentimientos generales de esta temporada también es la nostalgia, no nada más de la serie anterior, los 40 son una etapa nostálgica. Las amistades ya no se ven diario como cuando tenías 20, la vida ya no te lo permite, ahora la relación casi casi se sostiene de WhatsApp, de los mensajes, lo que te cuentas por teléfono", destacó Murillo.

La actriz sabe que Soy Tu Fan fue revolucionaria en su forma de plantear la sexualidad femenina hace más de una década, algo que se mantiene en este nuevo arco narrativo.

Fernanda, adelantó, tendrá un arco donde deja claro que todo lo que pasa con cuerpo es su decisión, mientras que Charly se confrontará con el tema de la maternidad.

Porque si bien la protagonista inicia con la certeza de querer tener un bebé, lo cual es la mayor ilusión de Nico, por momentos no está segura.

"Muchas veces uno tiene una certeza, una posición mucho más segura, un plan mucho más claro de: 'Esto es lo que yo quiero'. Y si lo puedes atacar o llevar a cabo, qué mejor. Hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo decidirse o se cuestiona constantemente qué es mejor. Ese estira y afloja también son las relaciones.

"Implican ponerse de acuerdo, en qué momento hacemos una pausa, en qué momento estamos de esta manera, en qué momento nos damos chance de dar este siguiente paso y formamos familia. Todo eso es muy complejo", resaltó Altomaro.