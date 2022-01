Vuelven Paramore y My Chemical Romance a escena en festival

Ciudad de México.— Las bandas My Chemical Romance y Paramore están listas para abandonar su retiro y regresar a los escenarios gracias al festival When We Were Young, que también contará con la presencia de Avril Lavigne y Bring Me the Horizon.

A través de las redes sociales del festejo fílmico y su promotora, Live Nation, se dio a conocer el cartel de participantes del evento, entre los que de igual forma se encuentran artistas y grupos como AFI, Black Veil Brides, The All American Rejects, Boys Like Girls, The Used, Bright Eyes, Pvris, y muchos más.

"Los hemos extrañado", escribió Paramore al compartir la información del festival.

El encuentro tendrá lugar en Las Vegas el próximo 22 de octubre y, de acuerdo con el portal NME, su preventa de boletos comenzará este viernes, para la cual se requerirá un registro previo que ya está disponible.

Este será el primer concierto de Paramore tras su pausa en 2018, y formaría parte de la promoción del regreso de My Chemical Romance, anunciado en 2019 tras separarse en 2013, el cual tuvo que posponerse debido a la pandemia de Covid-19.