Vuelven los trajes Baywatch

Los Ángeles– En el apogeo de su popularidad, el programa de televisión de los noventa Baywatch (Guardianes de la Bahía) atraía a 1.1 millones de espectadores cada semana en todo el mundo. Hizo famosa a Pamela Anderson y Carmen Electra, revivió (nuevamente) la carrera de David Hasselhoff e inspiró una película en el 2017.

Ahora la serie puede ser vista fácilmente en Amazon Prime y Hulu, en alta definición y con 350 nuevas canciones originales para atraer a toda una nueva generación de espectadores. Pero ¿qué ha pasado con lo más memorable, duradero e importante de Baywatch? Nos referimos al traje de baño rojo de una pieza. Atlético. Halagador. Rojo. ¿Quién necesita un bikini de dos piezas?

Más reciente aun Kylie Jenner, Selena Gomez, Hailey Bieber y Jennifer Lopez publicaron fotos vistiendo trajes de baño parecidos a los de Baywatch en las redes sociales, inspirando a los fanáticos a cambiar sus bikinis por bañadores.

“Es increíble ver a la gente ahora adoptar esa moda, muchas veces etiquetándola como Baywatch”, dijo la actriz Kelly Packard, quien hizo varias apariciones en la serie antes de obtener el papel recurrente de April Giminski en las temporadas ocho y nueve. Ella sigue la etiqueta #Baywatch en Instagram y dijo que ha visto “miles” de publicaciones sobre el tema todos los días.

Brian Davis, diseñador de los trajes de baño Magicsuit, creó el Scuba Blake de una pieza, un giro moderno del traje de Baywatch para la temporada de trajes de baño 2019, dijo que se ha estado vendiendo por el atrevido precio 168 dólares.

“Como diseñador de trajes de baño, es imposible no sentirse inspirado e influenciado por el icónico traje de baño Baywatch”, dijo Davis. “¿Cómo olvidar la imagen de Pamela Anderson y Yasmine Bleeth corriendo por la playa, con el pelo volando en el viento, vestidas con ese traje rojo cereza de una sola pieza?”.





Es el favorito





El traje se ha mantenido vigente durante al menos dos años. Swimsuits for All de Ashley Graham lanzó un anuncio para promocionar su línea de verano del 2017, que presentaba a Graham y a las modelos Niki Taylor y Teyana Taylor como socorristas.

La compañía ofrece a sus clientes innumerables variaciones de una pieza, muchas de las cuales abarcan la abertura de la pierna alta y el cuello redondo que definieron el Baywatch look.

Chromat también mostró varias versiones de una pieza roja en su campaña Pool Rules con el tema de los salvavidas, que promovió los tamaños y estilos inclusivos de la compañía.

También en el 2017, un traje de cintura alta llamado Pamela Sunny Suit hecho por Sunny Co Clothing y con un precio de 99.99 dólares acumuló 50 mil pedidos en 29 minutos después de una campaña de regalos en Instagram, según la compañía, desde que vendió más de 100 mil. Comprensiblemente, la gente pensó que el nombre era un guiño a Pamela Anderson, la estrella más famosa de Baywatch. Pero Alan Alchalel, fundador y director ejecutivo de Sunny Co Clothing, insistió en que no era así.

“Nuestros trajes llevan el nombre de la primera persona que lo modela para nosotros”, dijo. “Irónicamente, la chica se llamaba Pamela”.