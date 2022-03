Vuelven los Oscar en todo su esplendor

Luego de una ceremonia de los Premios Oscar que fue la menos vista en la historia de los galardones en Estados Unidos, hoy están de regreso los máximos reconocimientos de la industria del cine con la misión de rescatar el glamour y el estatus que los precede.

Por esta razón, los organizadores decidieron introducir algunos cambios en la entrega, que se celebrará en el Teatro Dolby de Hollywood, donde regresa la gala en su totalidad tras la pandemia del coronavirus.

Con espectáculos musicales, tres diferentes presentadoras y una gran variedad de nominados que concuerdan con la nueva visión de la industria, se espera que este año quede atrás todo rastro negativo y dar la bienvenida a una nueva era en los premios Oscar.

Producciones como ‘El poder del perro’, que cuenta con 12 nominaciones, y ‘Duna’, con 10, se perfilan para llevarse la noche; sin embargo, cintas como ‘CODA’, donde participa el mexicano Eugenio Derbez, y ‘El callejón de las almas perdidas’, de Guillermo del Toro, apuntan a la sorpresa para levantar la estatuilla.

Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer presentarán, por primera vez, la noche más importante de Hollywood, donde la temática de esta edición es unir a los amantes del cine.

Con la finalidad de ofrecer una ceremonia completa, vuelven los interludios musicales donde los espectadores podrán disfrutar de los temas nominados a Mejor Canción Original, ya que anteriormente se habían reducido por motivos de tiempo. Y este año, Beyoncé, Billie Eilish y Finneas, Sebastián Yatra y Reba McEntire subirán al escenario.

También tomarán el escenario el baterista de blink-182, Travis Barker, la percusionista y cantante Sheila E y el pianista Robert Glaspe, para una presentación dirigida por Adam Blackstone.

Te presentamos lo más destacado para disfrutar de la nonagésima cuarta entrega de los Premios de la Academia.