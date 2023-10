Vuelven cachorros de 'Paw Patrol' con más audacia

La Patrulla de Cachorros vuelve con más audacia para conmemorar su décimo aniversario, equivalente a 70 años en años de perro.

Lo que comenzó como una serie de televisión para preescolares en 2013, estrenó Paw Patrol: La Súper Película, en cines mexicanos.

PUBLICIDAD

Esta nueva cinta es el segundo capítulo de la saga en la pantalla grande, que sigue a Paw Patrol: La Película, de 2021.

En esta ocasión, la Patrulla de Cachorros se enfrenta a un desafío aún mayor y peligroso, el cual involucra a un meteorito amenazando la Tierra, cristales mágicos y una científica loca que odia ser llamada así. Esta nueva misión eleva la creatividad con una acción más audaz, mayores riesgos y un significado que llega a todas las edades.

El largometraje, producido por Spin Master Entertainment, Nickelodeon Movies y Paramount Pictures, presenta a una nueva villana, Victoria Vance, que envía un peligroso meteorito hacia la Tierra en su búsqueda de respeto como científica.

La Patrulla de Cachorros logra salvar a Ciudad Aventura de la catástrofe, pero lo que sigue es aún más sorprendente. La exposición al meteorito y sus cristales mágicos otorga a la mayoría de los cachorros superpoderes únicos, como velocidad súper rápida y súper fuerza, entre otros. Esto es especialmente beneficioso para Skye, la miembro más joven del equipo, que lucha por encajar debido a su tamaño.

La película mantiene los comentarios ingeniosos de la serie de televisión. Además, cuenta con el regreso del ex Alcalde Humdinger y su peculiar amor por los gatos, lo que añade una dosis extra de diversión.

Y para el doblaje en español de la cinta dirigida por Cal Brunker, se unieron talentos chilenos y mexicanos, incluyendo a Itatí Cantoral, como Victoria Vance; Dani Hoyos, como Janet; y Nina Rubín Legarreta, quien repitió su personaje de Liberty en la primera película.

"Honestamente, disfruté mucho de esta segunda película por varias razones. En primer lugar, la cantidad de acción que ofrece es impresionante, gracias a la introducción de los superpoderes y la notable evolución de los personajes. Además, los villanos son increíbles, lo que hace que la trama sea aún más atractiva.

"La película presenta emocionantes escenas de acción en el aire, en el mar y en tierra, con explosiones y persecuciones. La calidad de la animación también me dejó asombrada, ya que se presta atención a una gran cantidad de detalles. Por ejemplo, los nuevos trajes de los cachorros lucen realmente geniales", comentó Nina.

En la secuela, el director y su co-guionista Bob Barlen no olvidaron tejer la narrativa con un componente emocional. Esta vez, el foco se centra en Skye, una cachorra Cockapoo que lucha con sus propias inseguridades debido a su pequeño tamaño. Sin embargo, su vida da un vuelco emocionante cuando se convierte en la portadora de los superpoderes más impresionantes dentro de la patrulla. Esto añade un significado profundo a la icónica frase del equipo: "¡Ningún cachorro es demasiado pequeño!".

Pero la película no se limita solo a Skye; también explora las luchas internas de otros personajes, como Liberty.

"Un mensaje que me fascinó está relacionado con mi personaje en la película. Sucede que todos los demás cachorros obtienen superpoderes, mientras que Liberty aún no ha descubierto los suyos o siente que no los tiene. Es interesante observar cómo ella se esfuerza por demostrar que es igualmente especial y valiosa" añade Nina, quien realizó el doblaje en un solo día.