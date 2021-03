Vuelve la normalidad

No será un espectáculo virtual, hoy con más de una veintena de actuaciones, unas en vivo la gala donde se conceden los galardones más importantes de la música se celebrará el domingo en el Convention Center de Los Ángeles

El Grammy 2021 está listos para celebrar a lo mejor de la música, premiación en la que Taylor Swift podría convertirse en la primera mujer que gana por tercera vez en la categoría álbum del año.

Más de 20 artistas de todo el mundo actuarán en vivo durante el evento.

Harry Styles abrirá el evento, tiene tres nominaciones gracias a su disco Fine Line.

La ceremonia tendrá un homenaje a los centros de conciertos independientes que se han visto duramente afectados como resultado de la pandemia, misma que también fue la causante del cambio de fecha de la realización de la entrega.

Este año, la mayor presión puede que no recaiga en un artista sobre el escenario. Ben Winston se estrena en esta anómala gala como nuevo productor ejecutivo de la transmisión, tras cuatro décadas con Ken Ehrlich a la cabeza, el hombre responsable de varios momentos históricos en la cultura popular. Con la idea de desmarcarse de lo que se ha visto hasta ahora en otras ceremonias de premios durante la pandemia ―que han sido fuertemente castigadas por la audiencia―, la fiesta de la música se llevará a cabo en cinco escenarios. No habrá público, pero tampoco una grabación de los BTS en pijama tocando en el ático de una casa.

Guerra de divas

Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish y Beyoncé se enfrentarán a duelo como contendientes, siendo esta última la que lidera las nominaciones con un total de nueve de ellas, entre las que destacan Canción del año’ o ‘Grabación del año’, entre otras.

Cegado por la ira

La polémica, que casi siempre ha rodeado a los Grammy, este año no va a faltar de la mano de The Weeknd. El canadiense, cuyo éxito Blinding Lights se ha convertido en la primera canción en permanecer 52 semanas en la lista de los 10 más vendidos en Estados Unidos, no recibió ninguna nominación. En un comunicado publicado en The New York Times, el artista criticó “los comités secretos” de los premios. Miles de profesionales de la música son los que votan a los nominados, pero después hay unos comités de expertos anónimos que deciden quiénes pasan el corte en 61 de las 84 categorías.

Pormenores

.180 minutos de duración aproximada del programa

. 5 escenarios para artistas, uno para los presentadores

. 84 nominaciones en total

. 9 nominaciones colocan a Beyonce a la cabeza de la premiación

Toma nota

Ceremonia del Grammy

5:00 de la tarde

Por TNT (doblada al español)

TNT Series (en idioma original)

CBS, Paramount+

Pre-show con detalles de la premiación a través del sitio oficial de la premiación, a partir de las 4:00 de la tarde

www.grammy.com

TNT

Dish-370

Izzi- 610

Sky- 415

Totalplay- 435 https:

Presentador

La ceremonia de los Grammy estará presentada por el cómico, escritor y productor sudafricano Trevor Noah, conocido por el programa satírico de noticias The Daily Show

Line up

.BTS

.Taylor Swift

.Harry Styles

.Billie Eilish

.Bad Bunny

.Black Pumas

.Cardi B Brandi

.Carlile DaBaby

.Doja

.Haim

.Miranda Lambert

.Post Malone

Entre los mexicanos

Destacan en estas nominaciones Natalia Lafourcade, una fuerte contendiente a Mejor Álbum regional mexicano

Mejor Álbum regional Mexicano

‘Hecho En México’, de Alejandro Fernández

‘La Serenata’, de Lupita Infante

‘Un Canto Por México, Vol. 1’, de Natalia Lafourcade

‘Bailando Sones Y Huapangos Con Mariachi Sol De Mexico De José Hernández’, de José Hernández

‘AYAYAY!’, de Christian Nodal

Mejor álbum rock latino o alternativo

BajoFondo, por Aura

Cami, por Monstruo

Cultura Profética, por Sobrevolando

Fito Páez, por La Conquista del Espacio

Lido Pimienta, por Miss Colombia

Mejor álbum de pop latino o urbano