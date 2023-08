Vuelve Kanye West a escenarios tras escándalo antisemita

Archivo / Agencia Reforma | Cantó su tema clásico "Can't Tell Me Nothing"; de acuerdo con varios fans que estaban presentes, se le olvidó la letra en varias ocasiones

Ciudad de México.- El rapero Kanye West se volvió a subir a un escenario de forma pública luego que hace unos meses estuvo en el ojo del huracán por comentarios y acciones antisemitas. Su regreso a la música fue orquestado por su amigo, el cantante Travis Scott, quien invitó a West a que subiera al templete de su show en Circus Maximus en Roma, Italia. La actuación ocurrió este lunes, cuando los raperos interpretaron su canción "Praise God", de 2021, perteneciente al álbum Donda, de Ye (seudónimo de Kanye). Además, el exmarido de Kim Kardashian cantó su tema clásico "Can't Tell Me Nothing", en donde, de acuerdo con varios fans que estaban presentes, se le olvidó la letra en varias ocasiones. "(Kanye) es el único ser humano en este maldito planeta que alguna vez ha caminado junto a mí a través de cualquier maldita cosa. No hay Utopía sin Kanye West", aseguró Scott a la multitud, en referencia a su nuevo disco de estudio. "Simplemente no hay Travis Scott sin Kanye West". El regreso de Kanye es trascendente, pues llevaba alejado del escenario varios meses, desde que en octubre del año pasado lanzó comentarios tachados de antisemitas en el podcast "Drink Champs". Posteriormente, replicó esos mismos comentarios en redes sociales, ocasionando una furia mayor entre sus fans, críticos, expertos musicales y personalidades judías de la industria. "Lo gracioso es que en realidad no puedo ser antisemita porque los negros también son judíos. Ustedes han jugado conmigo y han tratado de engañar a cualquiera que se oponga a su agenda", escribió en ese momento en sus cuentas oficiales. A raíz de esta polémica, varias empresas internacionales, como Adidas, cortaron relación con el rapero, quien perdió contratos millonarios.