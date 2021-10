Vuelve Chucky con más terror... y amor LGBTQ+

Ciudad de México.— Hay muchas escenas deliciosamente horripilantes que los fanáticos de las películas del Muñeco Diabólico devorarán en Chucky, La Serie, nuevo show de Star + basado en la popular franquicia. Las muertes sangrientas en el lavavajillas son una locura.

Pero para los primerizos con Chucky, el muñeco asesino malhablado que aterrorizó a los espectadores por primera vez en 1988, podrían estar más sorprendidos con lo que ocurre en el segundo episodio. En él, Jake (Zackary Arthur), un chico de 14 años que sin saber compra a Chucky en una venta de garage, está molesto porque el pequeño maniaco leyó las entradas de su diario donde habla de su enamoramiento con un compañero de clase, Devon (Bjorgvin Arnarson). Es entonces cuando Chucky le habla a Jake sobre su propio hijo queer y de género fluido.

"¿Estás de acuerdo con eso?", pregunta Jake.

"No soy un monstruo, Jake", replica Chucky.

Él es un monstruo, por supuesto, un ícono del cine con un canon de siete películas. Pero Chucky es, también un padre PFLAG (siglas en inglés de la organización Padres, Familias y Amigos de Lesbianas y Gays).

Para Don Mancini, el hombre homosexual que creó el personaje de Chucky, la serie es más que el primer paso de la franquicia hacia la televisión episódica. Sus ocho capítulos ofrecen la oportunidad de lidiar con temas profundamente personales, incluido el amor de un chico gay, algo que no pudo explorar cuando Chucky: El Muñeco Diabólico llegó a los cines hace 33 años.

"Quería crear un chico final (término para llamar al personaje que enfrenta al monstruo al cierre de una película de terror) en lugar de una chica", dijo Mancini, de 58 años, en una videollamada. "Es algo que ni siquiera yo vi cuando tenía la edad de Jake. Afortunadamente, el mundo ha cambiado".

La televisión no es ajena a personajes adolescentes gay en 2021; dado el franco retrato de la sexualidad juvenil en series como Euphoria y Sex Education, la Generación Z podría saludar los deseos de Jake con un bostezo. Arthur, quien recientemente cumplió 15, dijo en un mail que era "un honor representar" a los adolescentes LGBTQ en pantalla.

"Yo sería amigo de Jake", escribió.

Mancini, quien creó la serie de televisión, sabe que la sexualidad de Jake podría inquietar a algunos fanáticos del horror. Sería, dice, "como si Frankenstein dijera que es bisexual". Él ha recibido amenazas de muerte de un fan que se molestó cuando supo que el creador era gay.

"Pero estoy en una posición de hacerlo, así que, ¿por qué no?", dijo. "La idea de hacer explotar la cabeza de algunas personas era tentadora para mí".

Los rumores en torno a la serie datan desde 2018, cuando Mancini anunció el proyecto. La producción se retrasó debido a una disputa por los derechos del personaje principal, un conflicto que resultó en Chucky, un reboot de 2019 del que Mancini no quiso saber, y que la mayoría de los fans ignoran.

Entonces llegó la pandemia de Covid-19, que pospuso la filmación hasta marzo de 2021, y fue inoculado con el virus del terror al ver la telenovela gótica proto queer Dark Shadows. Salió del clóset mientras estudiaba cine en UCLA en los 80. Mancini recuerda haber oído sobre peleas para conseguir muñecos Cabagge Patch en aquel momento, y pensó "usar un muñeco como una metáfora del marketing que salió mal".

Dos películas fueron piedras fundacionales: Gremlins, con sus siniestras criaturas animatrónicas, y Pesadilla en la Calle del Infierno.

"Freddy fue un villano con un sentido del humor muy distintivo, alguien que podía burlarse verbalmente de las víctimas", dijo Mancini.

El creador pudo haber disfrutado del éxito global de la franquicia Chucky y ponerse a descansar. Pero tras algunas décadas de Chucky, decidió que aún tenía cosas qué contar.

"Amo al personaje de Chucky, y no me canso de él. Pero para que siga vivo, no puede ser solamente un muñeco asesino".