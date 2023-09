Vuelve a las comedias románticas

Puede que aún no sea otoño, pero estamos listos para enviar a Meg Ryan un ramo de lápices recién afilados.

Ryan, adorada en clásicos de la comedia romántica como Cuando Harry encontró a Sally y Tienes un e-mail, regresa al género que la convirtió en estrella. En What Happens Later, que Ryan también co-escribió y dirigió, interpreta a Willa, que acaba atrapada por la nieve en un aeropuerto regional con su ex amante Bill (David Duchovny), a quien no ha visto en años.

EW ofrece en exclusiva un primer vistazo a la nueva versión de la comedia romántica de Ryan, que se inspira tanto en las comedias clásicas como en la fallecida Nora Ephron en su historia de amor perdido, segundas oportunidades y buena voluntad. "A veces nos preguntamos: ¿Estarán juntos? ¿No estarán juntos?". dice Ryan, en citas facilitadas a EW de una entrevista realizada antes del inicio de la huelga SAG-AFTRA. "Por esa razón, [What Happens Later] evoluciona un poco el género de la comedia romántica. También trata de gente mayor, y sigue siendo romántica y sexy".

Cuando Willa y Bill sufren un retraso indefinido en un aeropuerto durante la noche, se sienten atraídos el uno por el otro y se molestan mutuamente como décadas antes. Pero a medida que intentan desentrañar su pasado mutuo y comparar la trayectoria de sus vidas con los sueños que una vez compartieron, empiezan a cuestionarse si su reencuentro es casual o está guiado por una fuerza mayor en el universo.

Meg Ryan y David Duchovny en 'What Happens Later' | CRÉDITO: BLEECKER STREET

Basada en la obra de teatro Shooting Star de Steven Dietz, la película de Bleecker Street cuenta con un guión de Dietz, Ryan y Kirk Lynn. What Happens Later es el segundo largometraje de Ryan tras la cámara y su primera comedia romántica. Anteriormente dirigió Ithaca, de 2015.

"Tiene relación con películas de los años 40, como Bringing Up Baby, en cuanto a las bromas y el ritmo de las cosas y mucho de esa época del cine", añade Ryan. "Nora Ephron solía decir de las comedias románticas que en realidad eran un sistema de entrega secretamente increíble para comentar la época, y eso hacemos en esta película".

Ryan conoció a Duchovny a través de Zoom durante la preparación de la película, pero enseguida se acostumbró a él como compañero en la pantalla. "Mi personaje, Willa, es una pensadora mágica y el de David, Bill, es un pensador catastrófico", explica Ryan sobre la película. "Estas comedias románticas funcionan de verdad cuando los dos personajes son de algún modo opuestos y, sin embargo, tienen un ritmo de intelecto, humor, diálogo y bromas que indica su compatibilidad. Así que ha sido muy divertido ver a David abrazar a este tipo que no creo que se parezca en nada a David. Mientras que con Willa me identifico mucho. Verle meterse de lleno en cada escena, es divertido, e inteligente, y entrañable, e irresistible".

Toma nota

What Happens Later

En cines

13 de octubre