Vuelve a la TV en otro canal

Ciudad de México— Tras 28 años de trabajar para Televisa, y poco más de dos fuera de la televisión, Jorge Salinas decidió regresar a la pantalla chica con la teleserie ‘Un Poquito Tuyo’.

Esto debido a que el melodrama de Imagen Televisión, que protagoniza junto a Marjorie de Sousa y estrena el 25 de febrero, se centrará en los valores humanos de una forma mucho más aterrizada.

"Es una producción con un contenido de alta calidad y una historia interesante, tomada desde el punto de vista real. No es como los demás melodramas, sino tal cual es la vida, con risas y llantos.

"Por eso me pareció un buen regreso. Me estoy divirtiendo muchísimo, me agrada moverme en proyectos complejos", reconoció Salinas en entrevista.

A largo de 28 capítulos, Salinas, de 50 años, dará vida a un padre de familia que luchará por devolver los valores esenciales a sus seres queridos, mientras trata de equilibrar su amor por ellos y otra persona.

"Aquí el reto es tener qué renunciar al amor por la familia, algo que muchos hombres han vivido.

"Ese fue el motor principal por el que lo hice. Aprendí mucho porque eso no lo haría yo. La familia es lo más importante, así como aprender a ser honesto con uno mismo", explicó.

Agradecido por la formación que le brindó Televisa, Salinas espera volver algún día al que fue su segundo hogar, donde realizó 22 telenovelas.

A la par logró actuar en filmes exitosos como ‘Amores Perros’ (2000) y ‘Sexo, Pudor y Lágrimas’ (1999), cinta que tendrá una secuela, cuyo rodaje está planeado para arrancar este año.

"Estamos ahorita metidos con ‘Sexo, Pudor...’ Me late mucho y me trae mucha nostalgia.

"Veinte años después tengo que volver a ver la película para ver de donde nació Miguel, que ahora va a estar representado en otra faceta", compartió el histrión, sin ofrecer más detalles sobre la producción.