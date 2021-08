Voz de Hudson salva a Aretha

Los Angeles—Jennifer Hudson retrata a la Reina del Soul - unos meses después de que Cynthia Erivo interpretara a Franklin en una serie de televisión de National Geographic - y no podrás salir del cine sin sentir mucho respeto - sí, R-E-S-P-E-C-T - por las habilidades de Hudson.

Sin embargo, una mirada desenfocada a las tres primeras décadas de la vida de Franklin también le hará rezar un poco por los realizadores.

La directora Liesl Tommy, a partir de un guión de Tracey Scott Wilson, ofrece una serie de viñetas cronológicas para tratar de explicar qué alimentó a Franklin, una hija de predicador de Detroit que iluminaría el mundo con su voz.

"La música te salvará la vida", es el eslogan tipo Hallmark que se utiliza en la película, pronunciado por un conmovedor Tituss Burgess como el reverendo James Cleveland. Pero eso no es suficiente para explicar cómo una mujer que sufrió violaciones, violencia doméstica, racismo, misoginia, problemas de salud mental y adicción pudo llegar a ganar 18 Grammys.

El guión de Tracey Scott Wilson ("Fosse/Verdon") es una colección de escenas que no aportan gran cosa, nunca se construyen realmente y se interrumpen -por necesidad, claro- con secuencias musicales demasiado largas. Esta película necesitaba a alguien que la afinara y clarificara. Necesitaba lo que era Franklin, un intérprete ideal.

Es revelador que muchos de los papeles más pequeños destaquen más que el de Mary J. Blige, en el papel de una tempestuosa Dinah Washington que se lanza a la mesa, da a la película un impulso eléctrico, y Audra McDonald, en el papel de la madre de Franklin, es preciosa y discreta, y cada segundo de su tiempo en pantalla te deja suplicando más.

A los 6 años, Franklin soportó la separación de su madre -nunca se dice explícitamente en la película porque su padre se acostaba- y luego la muerte de su madre a los 10 años.

La primera media hora de la película se detiene en estas calamidades gemelas, con Skye Dakota Turner como una joven Aretha estupenda y Forest Whitaker como su padre, un papel complejo que mezcla calidez y rabia pero que nunca acaba de iluminar.

Franklin, fallecida en 2018, fue violada y embarazada cuando era preadolescente, golpeada por su padre y luego golpeada de nuevo por su primer marido (un fabuloso Marlon Wayans, ardiente y despiadado a partes iguales).

La reina fue a la vez un ícono de los derechos civiles -que estuvo junto al reverendo Martin Luther King, Jr- y una borracha diva que arremetía contra sus amigos. Sólo se puede sugerir hasta qué punto sus abusos condujeron a su adicción.

"Respect" no se detiene en las profundidades más oscuras como ese biopic de otra cantante superestrella con problemas.

Una secuencia en un estudio de grabación de Alabama cuando ella y su banda de blancos están creando "I Never Loved A Man (The Way I Love You)" es tensa y excelente, al igual que cuando tropieza con la reelaboración de "Respect" de Otis Redding alrededor de un piano con sus hermanas en pijama.

La película termina con Franklin a los 29 años grabando su histórico álbum "Amazing Grace", y otro giro de cámara de 360 grados alrededor de su rostro. Por desgracia, la película en sí tiene gracia, pero no es realmente sorprendente.

Para verla

Respect

13 de agosto

Duración: 144 minutos