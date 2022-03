El show debe continuar… y por ese motivo, Amanda Miguel y su hija Ana Victoria regresan a los escenarios a rendirle tributo a Diego Verdaguer, en una gira que marca escala en El Paso el próximo 16 de septiembre.

A ocho meses del deceso del cantante con el que Amanda Miguel compartió vida y carrera, la intérprete y la hija de ambos llegarán a la frontera para retomar ‘Siempre te amaré’, como se titula la serie de conciertos que fue planeada junto al argentino.

“Con todo el amor y reconocimiento a la labor que siempre hiciste e incluyéndome como tu esposa, por todo lo que creaste en mi carrera, la cual cuidaste como tu tesoro siendo mi más ferviente fan, te dedicaré esta gira y también me dedicaré con el alma a cantar en todos los escenarios que visitaremos, entregando lo mejor de mí y de mi corazón como siempre me enseñaste”, escribió Amanda Miguel a través de sus redes sociales.

“Gracias por haberme regalado tu compañía, tu inspiración, producciones impecables y tan hermoso repertorio. “Siempre Te Amaré” y te admiraré… No tendría mejor invitada en esta gira que nuestra inspiración: Nuestra hija Ana Victoria, el ser más hermoso que me regaló mi cielo… por eso le he pedido me acompañe”, agregó la cantante.

La fecha de arranque del tour será el 5 de agosto en Stockton y continuará por más ciudades de California, Nevada, Arizona, Colorado, Oklahoma, Texas, Florida y Carolina del Norte.

Respecto a la gira que emprenderán, la cual había sido pensada para que los tres unieran sus voces sobre el escenario, Ana Victoria aseguró que el plan seguirá su marcha con todas las emociones que eso les representa.

“Después de todo lo vivido, tengo la certeza de que seguir adelante sería lo que por siempre mi padre hubiese querido para mi madre y para mí. Así que seguiremos, con mucha tristeza, sí, absoluta, pero sólo así podremos atravesar el dolor que nos causa tu ausencia”.

La cantante y compositora de 38 años señaló que cumplirán con el compromiso anunciado desde el año pasado, pues además de responder así al cariño del público, la experiencia será catártica.

“Compartir con nuestro hermoso público en tantas ciudades, será para nosotras un compromiso al que no sólo debemos responder, sino que también nos ayudará a sanar; todo en honor a su voz, a sus canciones y a todo lo que fue y seguirá siendo en nuestras vidas. ¡Gracias, gracias, gracias por tanto Papá!”, escribió Ana Victoria.

Durante el concierto el público seguro se estremecerá al escuchar ‘Simplemente amor’, ‘Mi buen corazón’, ‘Hagamos un trato’, ‘Él me mintió’ y ‘Así no te amará jamás’, pero también habrá un punto climático cuando madre e hija interpreten ‘La ladrona’, ‘Yo no lloro por llorar’ y ‘Volveré’, entre otros éxitos que encumbraron al inolvidable Diego Verdaguer.

Amanda Miguel y Ana Victoria en concierto

16 de septiembre a las 8:30 p.m.

The Plaza Theatre

Entrada: desde 65 hasta 125 dólares

Boletos a la venta en Ticketmaster