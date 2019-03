Volarán de nuevo

Los Angeles— Josh Malerman, el autor intelectual de la novela ‘The Bird Box’, en la que se basa la película del mismo nombre, platicó con Esquire y esto fue lo que dijo.

Malerman está feliz, tanto que regresó al mismo espacio de escritura lleno de pájaros del tercer piso donde escribió ‘Bird Box’. ¿El resultado? Malorie: una novela de seguimiento que saldrá el 1 de octubre de este año y tendrá lugar ocho años después del final de la historia original.

“El libro salió en 2014, y esta película sale y estalla. Desde mi punto de vista, es especialmente fantástico ver a estos personajes con los que he estado desde 2006 en la pantalla y en los memes y en la portada del libro. Es halagador, es un honor, es surrealista”, dijo Josh Malerman.

“Entre el momento en que sale ‘Bird Box’ y desde que escribo ‘Malorie’, me han preguntado muchas veces: la gente quiere saber qué pasó con ‘Boy and Girl’. Pero por mucho que me importe ‘Boy and Girl’, esta no es su historia. El mundo de ‘Bird Box’ es la historia de Malorie, y quería saber más sobre ella. Quería conocerla aún mejor. Al final de la película, me dirigí a mi niña Allison y le dije: "¡Quiero saber qué pasará después!" Y ella dice: "Bueno, ya sabes, podrías hacer que eso suceda", así que realmente fue un sentimiento cálido.

Cuando la historia comienza, ¿es una ubicación similar a la que dejó la historia?

— Sí, una especie de Se han ido allí. Similar en que están tratando de hacer que las cosas funcionen. No es como que se abra con ellos en el paraíso.

¿Puedo preguntar si hay alguna resolución de dónde vienen los monstruos?

— No puedo decir