Vivió Jolie depresión y se alejó del cine tras su divorcio

Ciudad de México.- Existe una razón por la cual Angelina Jolie dejó de estar tan activa en el cine desde hace siete años: su tumultuosa separación con Brad Pitt, por la cual ella y sus hijos todavía tienen secuelas.

"Empecé a trabajar menos en el cine hace siete años, aceptando únicamente trabajos que no requerían rodajes largos. Teníamos mucho que curar. Todavía estamos encontrando nuestro equilibrio", señaló la ganadora del Óscar a la revista Vogue en su más reciente edición.

Y aunque no nombró directamente a su exmarido, el tiempo de ausencia del que habla coincide con su divorcio, que se concretó hace siete años exactamente, en septiembre de 2016.

"En cierto modo, no siento que haya sido yo misma durante una década. No quisiera entrar en detalles", puntualizó la actriz, añadiendo que se ha sentido ligeramente deprimida y desanimada en más de una ocasión.

En los últimos siete años, Jolie sólo ha participado en tres proyectos: la secuela de Maléfica, en 2019; la película de Marvel Studios, Eternals, de 2021, y el thriller Those Who Wish Me Dead, también de 2021.

También tuvo una pequeña participación en el filme de fantasía Come Away (2020) y participó en el doblaje en inglés de The One and Only Ivan, de Disney, ese mismo año.

Sin embargo, estos últimos proyectos pasaron sin pena ni gloria para los espectadores, lo que ha creado la idea de que Jolie vive alejada de Hollywood. Y en cierto modo así ha sido, pues en lugar de actuar, Angelina se ha dedicado a trabajar en su marca de ropa Antelier Jolie, diseñada con conciencia social y ambiental.

"Creo que parte de esto también ha sido terapéutico para mí: trabajar en un espacio creativo con personas en las que confías y redescubrirte a ti mismo. Espero cambiar muchos aspectos de mi vida.

"A veces la forma en que te vistes dice: 'No te metas conmigo, tengo mi armadura'. Pero quiero que una mujer se sienta lo suficientemente segura como para poder sentirse cool".