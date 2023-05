Viven una amor platónico

¿Pueden ser amigos los hombres y las mujeres? La película de 1989 "Cuando Harry encontró a Sally" dijo que no, pero Rose Byrne y Seth Rogen no están de acuerdo.

Los dos coprotagonizan la nueva serie de Apple TV+ "Platonic", que se estrena hoy, sobre mejores amigos de toda la vida que, como sugiere el título, son precisamente eso. De hecho, los actores tuvieron conversaciones desde el principio para asegurarse de que los personajes nunca cruzaran una línea.

"Sinceramente, no me gustan las cosas sobre la infidelidad", dijo Rogen en una entrevista reciente. "Simplemente no me gusta. Era algo que tenía muy claro y de lo que hablábamos mucho... '¿Cómo le indicamos al público que no tiene que preocuparse por eso? Pueden disfrutar de la serie, reírse y no tener en la cabeza la idea de si va a engañar a su marido con este tipo".

Tanto Byrne como Rogen, que están casados, dicen que tienen amigos del sexo opuesto desde hace mucho tiempo.

El conflicto en "Platonic" surge porque los personajes de Rogen y Byrne, Will y Sylvia, reavivan su amistad después de que una discusión creara una brecha de un año entre ellos.

"Se reencuentran en capítulos muy diferentes de su vida", explica Byrne.

Sylvia está felizmente casada y tiene tres hijos. Will se ha divorciado recientemente y tiene más libertad. El problema de si serán o no amigos es más bien si podrán ser el tipo de amigos que fueron después de que haya pasado tanto tiempo.

También está la cuestión de cómo se comportan Will y Sylvia cuando están juntos. Vuelven a ser los mismos de antes, gastan bromas, salen hasta tarde y se van de fiesta. El marido de Sylvia, Charlie, interpretado por Luke Macfarlane, siente envidia de que Sylvia sea más despreocupada con Will, mientras que sus vidas están abarrotadas de cosas que tienen que hacer, no que quieren hacer. Will y Sylvia también discuten sobre quién está más atascado en la mediana edad y no está a la altura de su potencial. (La respuesta: ambos lo están).

Y aunque el Harry de Billy Crystal en "Cuando Harry encontró a Sally" (1989) se empeñaba en decir que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, los expertos en relaciones dicen que es un debate absurdo.

Apple TV+

‘Platonic’

Hoy