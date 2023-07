Viven reos mexicanos una catarsis cómica en 'Libres de Reír'

Ciudad de México.- Observar a grupos aislados de la sociedad que otros ignoran guía el trabajo de la chilena nominada al Óscar, Maite Alberdi.



En El Agente Topo entró a una residencia de adultos mayores con un investigador octogenario; en Los Niños contó la historia de personas con Síndrome de Down que han asistido a la misma escuela por 40 años; ahora, Libres de Reír la llevó a las cárceles de México con presos que aprenden stand-up.

La serie documental, que se estrena en Prime Video este viernes, nació como una idea de la comediante Sofía Niño de Rivera, quien estaba convencida en que al impartir talleres de stand-up en prisiones daría herramientas a los reclusos para poder liberarse de traumas, lo que fue registrado por Alberdi.

"A uno cuando está en clases de guion le enseñan el viaje del héroe, las transformaciones de los personajes, pero cuando yo estoy haciendo documentales, la gente en la realidad no cambia mucho, poca gente cambia. En Libre de Reír hay algo que no me pasa habitualmente.

"Durante el taller que da Sofía efectivamente había una evolución concreta, uno ve personas que se están transformando en un periodo corto y eso es excepcional. Su contexto no va a cambiar, van a seguir ahí, pero es una transformación interna que es clara y palpable en cómo cuentan su biografía", resaltó la cineasta, en entrevista.

Una premisa de la comedia, explica Niño de Rivera en el programa, es que ésta se puede formar al conjuntar tragedia y tiempo, dos cosas que tienen las personas en prisión.

Durante semanas, contadas en cinco episodios, la standupera trabajó con tres grupos, hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+, para ayudarles a contar sus historias a través de una rutina cómica.

"El stand-up es una herramienta de catarsis y al final es conexión, te conectas con las personas a las que les estás dando show, conectas con la humanidad de todo mundo. El hecho de que hayamos querido hablar con ellos, conectar con ellos, enseñarles algo nuevo y que nos contaran sus historias les cambia todo.

"Ellos están acostumbrados a sólo tener contacto con sus familiares y algunos ni siquiera, tienen unas historias muy difíciles. También el chiste de este proyecto al final es que afuera empiecen a ver a las personas privadas de la libertad como seres humanos y no como delincuentes", remarcóNiño de Rivera.

A través de la asesoría, un alumno descubre que puede divertir al contar que la mayoría de sus años de noviazgo ha estado encarcelado, otro narra sus crisis de epilepsia y uno más sus complicaciones para reconocerse como homosexual.

Pero la serie no está enfocada sólo en ellos, pues la producción también habló con familiares y seres queridos para entender que los protagonistas son también padres, madres, hermanos e hijos.

El premio para quienes hicieran las mejores rutinas era salir de prisión a presentarla ante el público.

"Que salieran fue un regalo para todos, para ellos, para nosotros y un regalo para el espectador. Los familiares nos decían hace años que no se veían en otro lugar que no fuera el día de visita en la cárcel, sólo abrazarse en otro espacio era todo", contó Alberdi.

