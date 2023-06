Viven fronterizos Noche Retro en la Feria Juárez

Ciudad Juárez.- A las 7 p.m. comenzó la Noche Retro en la feria. El encargado de iniciar la fiesta fue el DJ Roger Blanco, quien lanzó un mix con los éxitos más icónicos de la década de los ochenta. Temas como ‘Vuela Vuela’ de Magneto sonaron a todo volumen en la Plaza de la Mexicanidad.

A las 8 p.m el DJ Julio Castañeda subió al escenario y la fiesta aumentó. Castañeda fue nombrado como una “institución para los chavorrucos”. Al concluir su presentación se le otorgó un reconocimiento por su trayectoria.

PUBLICIDAD

En punto de las 9 de la noche subió al escenario el DJ Negro Máster Mix, quien rápidamente lanzó una mezcla nostálgica que animó a los presentes. Lo mejor de la música dance de los noventa fue su especialidad. Al final de su presentación, Máster Mix agradeció a la audiencia por bailar al ritmo de su mix.

El turno de Tony Casas Jr. llegó a las 10 p.m. cuando ya la multitud comenzaba a crecer. Casas se encargó de animar al público con canciones que marcaron la década de los noventa e inicios de los años 2000. Una fantástica combinación de 'Hung Up' Madonna y 'Can’t Get You Out of My Head' Kylie Minogue prendió el ambiente e hizo bailar a los asistentes.

El final de la Noche Retro estuvo a cargo de Maxter Vargas Jr., quien cerró la nostálgica velada con una combinación de varias décadas. Temas de los 70, 80 y 90 hicieron vibrar a las personas, quienes no se despegaron del escenario en ningún momento.

Los fanáticos de lo retro disfrutaron de la velada y viajaron a través del tiempo gracias a los temas musicales que los han acompañado a lo largo de su vida.