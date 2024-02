Viuda de Bob Marley cuenta la leyenda del cantante en biopic

Ciudad de México.- De Bob Marley, uno de los talentos más genuinos de la música, se ha contado prácticamente todo, pero no desde la perspectiva de su propia familia.

FRASE "El mensaje de Bob es universal y ésa es la razón por la que mucha gente alrededor del mundo conectó con él. Fue un compromiso gigante conocerlo, luego de sentarme a tomar un café con la gente que lo trató".

El "Rey del Reggae", quien murió a los 36 años por cáncer, tuvo el don de unificar a la sociedad, de liderar una revolución de amor desde su natal Jamaica, pero el germen de todo eso provenía de su casa, donde era generoso y abierto con los suyos. Quería cambiar al mundo con su arte.

Sus deudos decidieron abrir las puertas a su intimidad, y ahora las entrañas de la personalidad del intérprete de "Is This Love" se desmenuzan en la biopic Bob Marley: La Leyenda (Bob Marley: One Love), película que estrena hoy en cines nacionales.

Su viuda, Rita Marley, con quien tuvo cuatro hijos (Sharon, Cedella, Ziggy y Stephen) y adoptó una más (Stephanie), encabezó el proyecto, a la par que Cedella y Ziggy, quien anteriormente había producido otros documentales sobre su padre; además, Brad Pitt fungió como productor ejecutivo mediante Plan B Entertainment.

El británico Kingsley Ben-Adir fue el elegido para encarnar al defensor del rastafarismo, movimiento sociocultural surgido en África en favor, esencialmente, de la hermandad y la libertad.

"Fue un verdadero reto interpretar a Bob Marley. Aunque a veces sentí que debería estar asustado, siempre hubo gente que me ayudó a mejorar mi trabajo y recordar la importancia de cuidar mi salud mental. Fue un proceso en el que a veces estaba arriba y luego abajo.

"La familia de Bob Marley me ayudó siempre que lo necesité; me sentí realmente respaldado. Desde la audición me comprometí con el proyecto para replicar su imagen, su lado humano y bondadoso", dijo Ben-Adir, en charla con medios.

Dirigido por Reinaldo Marcus Green (King Richard), Ben-Adir, quien encarnó al también icónico Malcolm X en One Night in Miami..., tuvo la oportunidad de conversar con el clan Marley y amigos que conocieron al ídolo antes de ser famoso, para bosquejar los rasgos e identidad.

"Por ejemplo, le gustaba bromear, hacer reír, y se preocupaba por la gente. Tenía un sillón en su sala, donde casi no entraba luz, y solía sentarse a componer con su guitarra.

"Era importante que todo se sintiera real para entender el universo de Bob. Este tipo de detalles hacen una gran diferencia en la película, porque nos presentan a un Bob más cercano", afirmó Green.

A diferencia de filmes previos, en la película cobran protagonismo sus relaciones cercanas con Rita (Lashana Lynch), con sus hijos y con los integrantes de su legendaria banda, The Wailers. También se expone el atentado que sufrió poco antes de su partida.

"Me sentí bendecido al descubrir la parte romántica de Bob. Amaba el futbol como si él fuera un futbolista, y trataba de hacer su música de manera profesional. Nada era accidental, todo lo sentía en su cuerpo y alma. Fue un hombre con una misión, no era arbitrario, se comprometía. Siempre estaba relajado y le gustaba escuchar música. Era militante.

"Fue cautivador ir descubriéndolo. Quise hacerlo interesante para los espectadores y por eso plasmé cómo escribía, componía y creaba. Es bueno conocerlo porque al final fue humano, no era una persona perfecta y tenía un propósito de vida: llevar su mensaje de amor y paz, abrir conversaciones por medio de la música. Fue un superhéroe con una capa invisible", compartió el director.

El 11 de mayo de 1981, el destino cortó trágicamente una carrera musical en ascenso global y una lucha incesante por cambiar al mundo: Marley perdió la batalla contra un cáncer en la piel que comenzó con una mancha oscura bajo una uña en el pie, la cual atribuyó a una lesión al jugar futbol.

Ben-Adir y Green esperan que la gente se acerque más a su música después de ver Bob Marley: La Leyenda.

"Queremos que la gente se emocione cuando escuche su música, cómo se expresaba con su guitarra, y que las nuevas generaciones sientan que están dentro de la habitación con él y vuelen con sus letras", añadió Green.