Visitará Will Smith la CDMX por estreno de 'Bad Boys 4'

Ciudad de México.- Will Smith y Martin Lawrence visitarán México como parte de la gira para promocionar su nueva película Bad Boys: Hasta la Muerte (Bad Boys: Ride or Die), según informó Sony Pictures en un comunicado. Las estrellas del filme de acción llegarán a la Ciudad de México el próximo 1 de junio para presentar este proyecto donde retoman sus papeles como Mike Lowrey y Marcus Burnett. La cinta fue dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, quienes llevan a la pantalla la cuarta entrega de la franquicia policial, prometiendo una historia con más acción y más comedia para la pantalla grande. Sony Pictures no ha revelado hasta el momento locación ni otros detalles sobre la presentación de la película con la presencia de sus actores protagonistas. Bad Boys: Hasta la Muerte llega a los cines del País este 6 de junio, cuyas entradas ya se encuentran disponibles en preventa.