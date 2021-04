Vienen nuevos ‘Dúo’ y biopic

/ Guillermo Pous, albacea de la familia Aguilera

La producción de una cinta biográfica o la continuación de la serie ‘Hasta que te conocí’ está en planes, aseguró entrevista con El Diario, Guillermo Pous, abogado de la familia de Juan Gabriel.

El largometraje de un estilo narrativo similar al de ‘Rocketman’ o ‘Bohemian Rhapsody’ –biopics de Elton John y Freddie Mercury, respectivamente- está en una etapa temprana de preproducción, y de concretarse, ésta contaría importantes pasajes de la vida del ‘Divo de Juárez’.

“De todos los planes que inicialmente se anunciaron se ha logrado avanzar en una etapa muy temprana de preproducción, considerando cuáles podrían ser los elementos, platicando de quiénes podrían ser directores, a través de qué compañía productora, quién haría la investigación biográfica, lo mismo el guionista, para poder tener preparado por lo menos un esquema general o el esqueleto de lo que pudiera ser el inicio formal de una preproducción, ya sea para la continuación de la bioserie de don Alberto, ‘Hasta que te conocí’, y lo mismo para el tema del documental”, compartió Pous vía telefónica.

Vasto anecdotario

Al ser tan vasto el anecdotario de la vida del cantante, así como su legado, se piensa en realizar una película con las características de las ya mencionadas, en las que se exhiben fragmentos que van confeccionando una interesante historia capaz de atrapar al público.

“Son narrativas biográficas ficcionadas en donde evidentemente no se pueden abarcar los últimos cuarenta y tantos años de trayectoria de don Alberto, pero se van tomando pequeños periodos de su vida. Es lo que se busca hacer”.

Guillermo Pous dijo que aunque sería atractivo filmar en Ciudad Juárez, en las calles, bares y casas en las que estuvo Juan Gabriel, y donde inició su carrera, no lo puede asegurar pues por lo temprano del proyecto no es una decisión tomada.

“Lo que hoy es el Paseo Juan Gabriel no existía, pero todo el trayecto del tránsito hasta el mural donde lo retratan a él o la casa de la 16 de Septiembre está considerado, pero no es una selección definitiva”.

Avanza proyecto museo y ‘Los dúo 3 y 4’

En proyecto está también el lanzamiento de ‘Los dúo 3’, y de ser posible, hasta de un ‘Los dúo 4’, en continuación a los álbumes de estudio que bajo el mismo título grabó el cantautor.

“Ese material sería una siguiente producción de dúos y ver si se lanza como Dúo 3, un material más completo o robusto, o complementar, si el material da lo suficiente en cuanto a contenido y calidad para dos producciones separadas, que serían Dúo 3 y Dúo 4”.

De igual forma, otra de las inquietudes de la familia, y una demanda de la comunidad juarense, es la apertura de un museo en la casa de la avenida 16 de Septiembre, además de la recuperación de un retrato de María Félix hecho por Diego Rivera, y que la diva le regaló a Juan Gabriel.

“Está dentro de los planes y proyectos en los que se ha ido trabajando, sí se avanza, pero no en una etapa que dé resultados aún. Esa casona es muy vieja, tiene espacios muy grandes, sin embargo tienen que ser espacios que puedan modificarse a modo que pueda lucir como museo, y no solamente eso, la necesidad de realizar adaptaciones para hacerla accesible a mucha más gente, y me refiero lo mismo adultos mayores, porque las escaleras son complicadísimas, a gente que no tenga la capacidad motriz o de movilidad necesaria”.

“Es lo que se tiene que ver y es la parte más complicada porque lo que se busca es no maltratar ni arquitectónica ni estructuralmente la casa para hacerla accesible, porque de lo contrario pierde toda la esencia”, añadió el albacea de la herencia del artista.

El proyecto Semjase, el cual encabezaría el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) para reactivar una academia de música y artes, tampoco tiene avance, según Pous.

“No se continuaron las negociaciones, entiendo que existió cierta complicación y sobre todo por condiciones presupuestales y toda la operatividad que requiere la administración pública para hacerse de un inmueble y utilizarlo para otros fines, que al final iba a ser un centro cultural para los juarenses. Hasta el momento no se ha continuado con esa negociación y por supuesto que Iván se encuentra en completa apertura para poder apoyar a los juarenses como lo hacía su papá”, concluyó.