Viene Robert Rodríguez a compartir su experiencia

Con su nueva película, Red 11, el director Robert Rodriguez llega a esta frontera como invitado especial al Festival de Cine de El Paso para compartir su experiencia y a alentar a los jóvenes cineastas de esta región.

El festival, que celebrará su segunda edición, dará inicio con una master class presentada por el director.

Rodriguez, de 51 años, es conocido por dirigir películas como Spy Kids, Once Upon a Time in Mexico, From Dusk Till Dawn, El Mariachi y Alita: Battle Angel, su último trabajo proyectado en cines.

Conocido por presentar filmes independientes de productores locales, nacionales e internacionales, el Festival de Cine de El Paso se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre en el Museo de Arte de El Paso.

El director texano inaugurará el festival con una clase magistral a las 7 de la tarde el día 24 en el Teatro Plaza, donde también presentará su más nuevo proyecto, la película de ciencia ficción, Red 11, un filme muy personal donde retrata sus inicios en el cine.

Él recibía pagos por someterse a experimentos científicos en un centro de investigación médica. Los 7 mil dólares que ganó, los utilizó para financiar la película El Mariachi, su ópera prima, que filmó a los 24 años.

Las entradas VIP para el evento de Robert Rodríguez tienen un costo de 100 dólares más cobro por servicio; las entradas generales las puedes adquirir por 20 dólares, todo a través de Ticketmaster.com

Para más información puedes consultar la página del festival: elpasofilmfestival.org





Robert Anthony Rodriguez

Edad: 51 años

Lugar y fecha de nacimiento: San Antonio, Texas el 20 de junio de 1968

Películas destacadas como director: El Mariachi, From Dusk Till Dawn, Spy Kids –las 4 partes–, Érase una vez en México, Sin City 1 y 2 y Alita: Battle Angel

Tiene un Premio del Jurado por el Festival de Cine de Cannes en 2005 por la película Sin City



El Paso Film Festival

Master Class con Robert Rodríguez

Lugar: Teatro Plaza en El Paso, Tx

Día: Jueves 24 de octubre

Hora: 7 p.m.

Boletos: Vip 100 dólares; general 20 dólares a través de Ticketmaster.com

Para más información visite elpasofilmfestival.org