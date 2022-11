Viene Billie Eilish a México con su gira 'Happier Than Ever'

Ciudad de México.— No solo estará en Monterrey, Billie Eilish anunció que tendrá dos conciertos más en México como parte de su gira mundial Happier Than Ever.

A través de redes sociales, Eilish presentó el cartel de sus próximos conciertos, donde se incluye el Foro Sol en la Ciudad de México, y la Arena VFG en Guadalajara; se llevarán a cabo los días 29 de marzo y 02 de abril, respectivamente.

"Más feliz que nunca, la gira mundial. ¡Billie ha agregado dos espectáculos principales en México y encabezará el Festival Pa'l Norte!", escribió.

La intérprete de "Bad Guy" también anunció que la venta de boletos para estos dos espectáculos salen a la venta el 11 de noviembre a las 13:00 horas.

En cuanto a Monterrey, la cantante de 20 años formará parte del Festival Pa'l Norte, donde interpretará sus mayores éxitos el 31 de marzo en el Parque Fundidora.

Las entradas para el Festival Pa'l Norte salen a la venta el 7 de noviembre a las 14:00 hrs a través de Ticketmaster.