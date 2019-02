Atractiva y seductora, como en la mayoría de sus personajes, se mostrará la actriz mexicana Itatí Cantoral en Ciudad Juárez con las funciones de la obra ‘Atracción Fatal’, la cual se basa en la película homónima estadounidense que Glenn Close y Michael Douglas protagonizaron hace más de tres décadas.

Conocida por haber interpretado a Soraya Montenegro en la telenovela ‘María, la del Barrio’, Itatí, de 43 años, estará en la frontera el jueves 21 de febrero para presentar dos funciones de la puesta en escena junto a sus coprotagonistas: Juan Diego Covarrubias y Fabiola Guajardo, así como al lado de un elenco de 10 actores.

El thriller de pasión, obsesión y venganza, producido por Pedro Ortiz de Pinedo y dirigido por Antonio Castro, es una adaptación que, aunque se fundamenta en la cinta de 1987, tiene una historia que Hollywood no se atrevió a mostrar, con tintes eróticos cómicos y de alta tensión, según cuenta Cantoral –vía telefónica– a El Diario de Juárez.

“Esta historia es la primera que se hizo para la película, pero como los estudios en Hollywood pensaron que era un final demasiado sangriento, no lo quisieron hacer tan gráfico. Quisieron que al final la villana tuviera su castigo y los buenos su ganancia, eso hizo Hollywood en la película. La obra de teatro cuenta la verdadera versión”, asegura.

La adaptación revive la historia de Dan Gallagher (Juan Diego Covarrubias), un hombre que aparenta tener una vida perfecta al lado de su familia hasta que conoce a una hermosa mujer, Alex (Itatí Cantoral). En un arrebato de pasión lo arriesga todo y, así, lo que empieza como una aventura extramarital de fin de semana; termina como una pesadilla de hostigamiento.

Esta puesta en escena tuvo su primera versión teatral en Londres, después se realizó en Buenos Aires y en Ámsterdam; y en el país tuvo su estreno el 21 de noviembre del año pasado en la Ciudad de México, donde se ofrecieron casi un centenar de funciones con llenos totales y con la asistencia de personalidades del espectáculo como Aracely Arámbula, Irán Castillo, Leticia Calderón, Humberto Elizondo, Lisset, Arturo Carmona, Chela Lora, Atala Sarmiento, Luis Arrieta, Gustavo Adolfo Infante, Roberto Sosa y Evangelina Sosa.

“Ya vamos para las 100 presentaciones, de hecho vamos a cumplir 100 de gira. Empezaos la gira mañana (hoy, en Toluca). En la Ciudad de México tuvimos llenos en todas las funciones. Ahora vamos a dedicarnos a irnos por todo México”, explica.

Antes de llegar al Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte, la obra visitará Toluca, Puebla, Culiacán, Mazatlán y Durango; y después se presentará en 12 ciudades más, culminando la gira el 21 de marzo en Querétaro.





En la piel de la diva

Además de expresar su inmensa felicidad por el éxito de la obra, Itatí Cantoral comparte que se siente muy emocionada por el próximo estreno –24 de febrero– de la serie biográfica de Silvia Pinal, protagonizada por ella.

“Me siento muy emocionada, es una serie que hice con muchísimas ganas, que llevó muchísimo tiempo, en la que trabajé muchísimo, muy arduamente. Silvia es una actriz que admiro con todo el corazón y le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de interpretar a una mujer como Silvia. Me muero de ganas de que lo vea todo el público y que les guste, porque esta hecho con mucho cariño, está especialmente dedicado a todas las mujeres de México”, manifiesta.

Afirma que haber trabajado en esta producción es una experiencia que nunca va a olvidar, ya que no cree que “haya un personaje que tenga tanta producción” y duda “que haya una producción en Televisa a la que en verdad le hayan puesto tanto empeño a los vestuarios”.

“Trabajar en una producción de época y representar a una diva es maravilloso. Tienes que cambiar de época, tienes las pelucas más bonitas, los vestuarios más hermosos, ropa real de Silvia Pinal. Realmente te sientes como una actriz hermosa, porque todo el tiempo estas representando a una mujer que físicamente era hermosa. Es muy divertido pasar por tantas épocas y maquillajes y vestuarios”, agrega.

También comenta que Silvia Pinal ya vio su trabajo y que “esta muy contenta”. “Siempre ha sido muy cariñosa conmigo, la conozco desde que nací, fue muy amiga de mi padre y ella siempre estuvo conmigo y junto con Carla Estrada (productora de la bioserie), apoyándome y obviamente dándome indicaciones de cómo hacerlo”.





Orgullosa de Yalitza

A diferencia de algunas actrices mexicanas que han criticado el trabajo de Yalitza Aparicio, quien esta nominada a un premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz por la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, Itatí Cantoral no escatima al momento de halagar el trabajo de Aparicio.

“Yo creo que nadie lo hubiera hecho como ella. Estoy completamente feliz como actriz, como compañera y como mexicana, de saber que alguien que no tiene los estudios de actriz haya interpretado un personaje como ella lo interpretó. A mi me encantó su trabajo, amé la película, es un poema hacia la mujer y me siento muy orgullosa de que le este dando la vuelta al mundo y espero con todo mi corazón que, ojalá y Dios quiera, que se gane el Óscar, y que empiece una carrera muy grande”, declara y, ante la pregunta de qué si le gustaría trabajar con ella o con Cuarón, responde: “¡Claro que me encantaría trabajar con ella! Y con Cuarón también”.





‘Atracción Fatal’

Teatro Víctor Hugo Rascón Banda

Centro Cultural Paso del Norte

Jueves 21 de febrero

Funciones de 7:00 y 9:30 p.m.

Boletos a la venta en las oficinas de Don Boletón, tiendas Sounds y a través de www.donboleton.com

Costo: Desde 300 y hasta 700 pesos (más cargos por servicio)





