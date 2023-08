Viene a probar suerte

Los Angeles— Alia Bhatt llevaba unos años sopesando sus opciones en Hollywood. Estrella popular de películas en hindi durante más de una década, con casi 79 millones de seguidores en Instagram, había estado interesada en hacer una película en inglés, pero nada había funcionado. Entonces Bhatt se enteró de una nueva franquicia de acción dirigida y producida por Gal Gadot y, una semana después de leer el guión, el acuerdo estaba cerrado. Fue, concluyó, el destino.

"Tu primera película te elige", dijo Bhatt en una entrevista con The Associated Press en junio. "Técnicamente, ésta es mi primera película en inglés. Me eligió a mí y estoy muy contenta de que lo hiciera".

"Heart of Stone", un thriller de espías trotamundos coprotagonizado por Gadot y Jamie Dornan, se estrena mundialmente el viernes en Netflix. El papel de Bhatt como Keya, un prodigio de la tecnología, es difícil de describir sin estropear la intrincada trama, pero es importante. En la India, la actriz se había acostumbrado a ser la protagonista, pero aquí le apetecía un papel más secundario, siempre que tuviera sustancia.

"Para mí, si sacas al personaje de la historia y sigues teniendo una película, ese personaje no es importante", afirma Bhatt.

Pero, sobre todo, se mostró emocionada por estar en segundo lugar detrás de una mujer que también producía. El director Tom Harper calificó a Bhatt de "talento formidable" y dijo que la dinámica entre Keya y el personaje de Gadot, Rachel Stone, era lo que más le entusiasmaba de la película.

A Bhatt le sorprendió lo parecidos que son los platós de Hollywood a los de la India, en los que ha pasado una década, con la diferencia principal del horario. Los días eran más cortos en "Heart of Stone", pero también los descansos. En la India, dice, había una hora para comer, 30 minutos para un tentempié y se terminaba más tarde.

También estuvo embarazada durante el rodaje y le hizo mucha gracia ver algunas de las cosas que "hizo" en la película terminada (con la ayuda de dobles y efectos digitales).

"Me dije: 'Vaya, ¿eso lo he hecho yo? "No lo creo, pero parece que lo hice".

El estreno de "Heart of Stone" culmina lo que ha sido un año excepcional para la actriz de 30 años, en el que también ha dado la bienvenida a su primer hijo, ha asistido a su primera Gala del Met y ha sido nombrada primera embajadora de la casa india para la marca de lujo Gucci. Tuvo un pequeño papel en la película épica de acción en telugu "RRR", que se convirtió en una sensación internacional, y también se ha hecho un nombre como productora.

Bhatt procede de una familia de Bollywood. Su padre, Mahesh Bhatt, es un conocido cineasta, y su madre, Soni Razdan, es una antigua actriz. Debutó en el drama adolescente de Karan Johar "Student of the Year" en 2012, cosechó elogios por interpretar a una víctima de secuestro en el drama "Highway", de 2014, y el año pasado se casó con la también estrella de Bollywood Ranbir Kapoor.

No tiene un gran plan para su futuro en Hollywood y no se ve trasladándose a Estados Unidos, como su amiga Priyanka Chopra Jonas.

"Creo que lo que hizo Priyanka fue extremadamente valiente y muy diferente de lo que nadie ha hecho nunca. Es una gran inspiración para todas las jóvenes de la India que sueñan con ser un icono y una estrella mundial", dijo Bhatt. "No creo que yo pueda hacerlo. Quiero seguir haciendo películas en la India. Y quiero poder conseguir esas oportunidades internacionales únicas y asombrosas".

"Todavía no sé lo que estoy haciendo", añadió. "Es sólo esta película y ya veremos cómo va a partir de ahora".