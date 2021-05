Videos: Llega Andrea Meza a NY y da sus primeras entrevistas como Miss Universo

Associated Press / Andrea Meza, Miss Universo

Ciudad Juárez— En su segundo día como Miss Universo, la chihuahuense Andrea Meza pisó Nueva York ya dio varias entrevistas a importantes medios nacionales.

Hoy temprano estuvo en el programa Live with Kelly and Ryan de ABC, donde Kelly Ripa y Ryan Seacrest la felicitaron y le preguntaron qué pensó al momento de ser nombrada la mujer más bella del universo.

“Llévanos a ese momento, lo he visto cientos de veces y nunca me canso de verlo. ¿Qué pasó por tu mente?”, le preguntó la presentadora.

“Ni siquiera me acuerdo. Estaba muy emocionada, la multitud enloqueció, y solo escuché Viva México, y pensé por un momento que venía de la audiencia, por eso me tomó un segundo darme cuenta y decir ‘yo gané”, respondió Andrea Meza.

Ryan Secret la cuestionó sobre cómo fue competir durante una época de pandemia, a lo que Andrea contestó que fue diferente desde el principio porque su preparación tuvo que ser en casa, tomar clases en Zoom, y no tuvo la oportunidad de estar rodeada de gente, lo que para ella es la mejor parte de ese tipo de concursos.

La reina de belleza también fue entrevistada en el programa noticioso Good Morning America, de la misma cadena, en donde dijo disfrutar todas las actividades que tiene programadas, además de estar agradecida por tener la oportunidad.

Compartió que el sueño de convertirse en Miss Universo comenzó cuando vio ganar a Ximena Navarrete (segunda mexicana en llevarse la corona), pues antes de eso pensaba que los mexicanos difícilmente llegaban a alcanzar esos niveles.

“Después de que ella ganó cambió mi manera de pensar, pero yo no me sentía capaz de hacerlo, siempre pensé que yo no era suficientemente hermosa, ni tan inteligente, además de temer a estar frente a las cámaras y los micrófonos”.

Las apariciones de Andrea en redes también han mostrado sus pasos tras haber sido coronada; seguramente pronto aparecerán imágenes del paseo que dio por el Empire State de la Gran Manzana.