Video: ¡Ya llegó! Taylor Swift aterriza en Los Ángeles

Ciudad de México.- Múltiples informes aseguran que Taylor Swift aterrizó este sábado a las 17:30 horas en Los Ángeles, un día antes de que su novio Travis Kelce y los Chiefs se enfrenten a los 49ers en el Super Bowl.

La intérprete de "You Need To Calm Down" fue vista saliendo de su jet privado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) luego de un viaje largo desde Japón, lugar donde realizó cuatro shows en el Tokyo Dome, como parte de su The Eras Tour.

Según el portal TMZ, Swift disfrutará el encuentro desde una suite VIP que el ala cerrada rentó por un millón de dólares, donde convivirán las familias de ambos por primera vez en público.

Se desconoce si la ganadora del Grammy, de 34 años, volará a Las Vegas esta noche o se quedará en su domicilio ubicado en Beverly Hills para que mañana tome un vuelo, con duración de una hora, a "La Ciudad del Pecado".

De cualquier manera, la cantante tiene tiempo de sobra para descansar antes de que Kansas City se enfrente a San Francisco en el Allegiant Stadium por el título de la NFL.

Swift ha asistido a todos los partidos de postemporada de Kansas City de este año, incluyendo el duelo por el Campeonato de la AFC, donde los Chiefs sellaron la victoria con un 17-10 contra los Ravens de Baltimore.