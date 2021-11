Video: Sorprende nuevo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’

Ciudad de México— Uno de los tráileres de película que más expectativa ha causado es el de la tercera entrega del Spider-Man de Tom Holland, publicó Excélsior.

El día de ayer, Sony Pictures mostró las reacciones de Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya al nuevo clip. En él se les vio gritando y sorprendidos.

No Way Home es de los filmes del Universo Cinematográfico de Marvel que más emoción deja en los fans no solo por el tema del multiverso, sino por la aparición de viejos conocidos de la franquicia como el Doctor Octopus de Alfred Molina, el Duende Verde de Willem Dafoe o Electro con Jamie Foxx.

Además, todos los fans de MCU estaban a la espera de que en este segundo adelanto se hiciera oficial el regreso de los Peter Parker de Tobey Maguire, Andrew Garfield, así como de Kirsten Dunst en su papel de Mary Jane y la incorporación de Charlie Cox como Daredevil.

Cosa que, finalmente, no sucedió.

Con lo que todo indica que Marvel le ganó la batalla a Sony pues en semanas anteriores se dio a conocer que entre ambas empresas había un conflicto por el tema de los tres Spider-Man.

Mientras que Sony deseaba mostrar a Maguire y Garfield en este nuevo tráiler de Spider-man: No Way Home, Marvel insistía en no hacerlo y guardar la sorpresa para quienes decidan acudir a las salas.

Fuentes cercanas revelaron que había dos versiones ya editadas del adelanto y que dependiendo de las negociaciones es el que mostrarían.

Spider-Man: No Way Home gira en torno a las consecuencias de la confesión de Mysterio (Jake Gyllenhaal), quien desvela la identidad secreta de superhéroe de Peter Parker. Además, también habrá una trama que involucrará a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y que preparará el terreno para el futuro del Universo Cinematográfico Marvel.

Dirigida por Jon Watts, la película también cuenta en su reparto con Marisa Tomei, Tony Revolori, J.K. Simmons, Angourie Rice, Jon Favreau, Harry Holland, Christopher Cocke, J.B. Smoove, Hannibal Buress y Martin Starr.

La cinta llega a los cines el 17 de diciembre.