Video: Se despide elenco de 'Game of Thrones'

Nueva York.- Sophie Turner usó rímel a prueba de agua. La actriz sabía que se iban a derramar muchas lágrimas.

Ella y el resto del elenco de ``Game of Thrones`` (``Juego de Tronos") llegaron al Radio City Music Hall el miércoles para decir adiós a la exitosa serie de HBO después de ocho temporadas.

``Es muy emocionante porque nos estamos embarcando en todo un capítulo nuevo en nuestras vidas, pero también es realmente triste porque este otro capítulo se cierra, y no podremos interpretar más a estos increíbles personajes``, dijo Turner, quien da vida a Sansa Stark. ``Me puse rímel a prueba de agua esta noche porque sabía que íbamos a llorar mucho``.

La revolucionaria serie basada en las populares novelas de George R.R. Martin ha tenido giros locos y una gran audacia, por ejemplo, al matar a sus personajes principales. También tiene una de las escenas de batalla más dinámicas jamás filmadas en un episodio titulado ``Battle of the Bastards`` (``La batalla de los bastardos").

Pilou Asbaek, quien hace de Euron Greyjoy, dijo que los seguidores pueden anticipar más momentos como esos en la última temporada, que se estrena el 17 de abril.

``Va a haber un par de episodios en la temporada 8 que serán una locura, que serán épicos, que serán lo más grande que hayan visto en la TV``, dijo Asbaek.

Jason Momoa volvió de la muerte para asistir al evento del miércoles. Su personaje fue asesinado en la primera temporada.

``Es el mejor show en la Tierra y hace nueve años no pensé que iba a estar aquí ahora. Es hermoso ver a mis amigos, desearles suerte y mostrarle al mundo que es el espectáculo más maravilloso``, dijo Momoa.

Kristian Nairn, quien interpreta al ingenuo Hodor en la serie, tuvo un desnudo frontal en una escena del cual se enorgullece porque es una muestra de inclusión.

``No soy el actor promedio de Hollywood y el poder quitarme la ropa frente a las cámaras, pienso que eso muestra de qué se trata 'Game of Thrones'. Se trata de inclusión``, dijo. ``Uno no tiene que verse como un actor de primera línea de Hollywood para estar en 'Game of Thrones'. Creo que la cultura de los actores debe moverse en esa dirección. Se supone que sea inclusiva hoy en día. Todos somos diferentes, así que por eso me arriesgué y aparecí desnudo``.

Kristofer Hivju, quien hizo el papel de Tormund Giantsbane, destacó la imprevisibilidad de la serie como una de sus cualidades más fuertes.

``No sigue las reglas de la narración; sigue las reglas de la vida y las reglas de la muerte. Y es impredecible", dijo. ``Es como un evento deportivo: uno no sabe lo que va a ocurrir. ¡Bum! Algo pasa. ¡Bum! Siempre hay algo``.