Video: Se alaban Messi y Zidane en charla

París, Francia.- Lo único que a Zinedine Zidane y a Lionel Messi les faltó en sus carreras fue jugar juntos, y así lo externaron ambos cracks, campeones del mundo y ganadores del Balón de Oro.

"Te admiro muchísimo, no tuvimos la suerte de jugar juntos, sí enfrentarnos un poquito. Siempre respeto y admiración por lo que hiciste y seguiste haciendo", expresó el argentino Messi, en una charla organizada por su patrocinador en común, Adidas.

"Él siempre fue un jugador. diferente, elegante, alto, magia, tenía todo. Me acuerdo el gol al Leverkusen, los goles del Mundial, la ruleta...".

Messi calificó a Zidane como uno de los más grandes de la historia. El francés devolvió el elogios, con esa clase que siempre lo caracterizó en la cancha.

"Magia. A toda la gente que le gusta el futbol, estos jugadores son diferentes. Hay, pero son pocos, como él no. Leo es un ejemplo para todos, su vida es familia y futbol.

"Pensar que puede hacer lo que hace en la cancha es hacer soñar a la gente", comentó Zinedine.

En la charla también de tocó el fenómeno sobre la paulatina extinción del 10, que dio paso al relato sobre Diego Armando Maradona.

"Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial, porque ves el 10 y se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, el deseo era ese. Maradona era el 10 y el jugador que admirábamos.

"Yo a Diego lo vi poco, cuando fue a Newell's en su etapa final tenía seis o siete años y no me acuerdo, igual que el Mundial de 1994. Era chico, no recuerdo mucho. Después vi videos. Es nuestro referente, nuestro ídolo. Para nosotros Diego es algo muy fuerte que va a seguir estando por muchísimos años más, no tengo dudas. Mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por video, por lo que contamos", dijo Messi.

El futbol moderno casi no presenta a jugadores con esas características, el 10

"Se perdió mucho ahora. La posición que tenía antes reflejaba que era el enganche, ahora con el 4-3-3 o el 4-2-2, es verdad que quedan pocos. El 10 nuestro, que caracterizaba al 10 argentino, Riquelme, Aimar, hay pocos o no hay. El 10 no entra en esos sistemas o es difícil meterlo. Por eso se perdió la formación de esos jugadores.

"Cuando me tocó estar en París, no tenía la 10. Estaba acostumbrado a usarlo, si bien no me importaba y no pasaba nada, sí que extrañaba mucho no tenerlo. Luego me fui acostumbrando", comentó Messi.