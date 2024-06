Video: Regresan 'Wallace & Gromit' con cinta en Navidad

Ciudad de México.- Los amigos animados Wallace y Gromit regresarán en temporada navideña con la cinta Vengeance Most Fowl.

Esta nueva aventura llega 16 años después de Una Cuestión de Pan o Muerte (A Matter of Loaf and Death), donde mostrará a un Gromit cada vez más preocupado por Wallace, ya que este último genera dependencia a sus propios inventos y se justifica cuando el compañero humano inventa un 'gnomo inteligente' que al parecer desarrolla una mente malvada.

A medida que la historia avanza y todo se sale de control, será el can quien deberá dejar a un lado sus escrúpulos y se ve en la necesidad de luchar contra fuerzas siniestras, pues es posible que Wallace nunca más pueda volver a inventar.

"Hacía más de una década que tenía la idea de hacer una película sobre gnomos de jardín que se volvían malos, pero nunca pude entender qué los hacía malos", dijo a Variety Nick Park, director y creador de Wallace & Gromit.

Para justificar la trama de Vengeance Most Fowl, Park acudió a Feathers McGraw, el pingüino villano que ha sido testigo de las aventuras del humano y el perro.

"La pregunta que más me hacen cuando me encuentro con los fans es: ¿volverá alguna vez el pingüino Feathers McGraw, el antagonista original de Wallace y Gromit en Los Pantalones Equivocados (The Wrong Pants) hace 30 años? Nos divertimos trayéndolo de regreso en calidad de cameo, pero ahora, tres décadas después, parecía el momento adecuado.

"Entonces me di cuenta: ¿Qué pasaría si Feathers estuviera involucrado con estos gnomos? Esperamos que esta película atraiga a los fanáticos de 'Gnome Noir' en todas partes y que la gente se sienta satisfecha cuando vea lo que Feathers ha estado haciendo desde Los Pantalones Equivocados (The Wrong Pants)", aseveró Nick.

El elenco de voces pretende que Ben Whitehead retome a Wallace y que Peter Kay sea nuevamente el jefe inspector, Mackintosh. Los nuevos miembros incluyen a Lauren Patel y Reece Shearsmith. Diane Morgan, Adjoa Andoh y Lenny Henry tendrán cameos.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl estará disponible a nivel mundial en la plataforma de Netflix.