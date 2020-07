Video: Reconoce hermano de Britney Spears su lucha por libertad

Bryan Spears reveló que su hermana, la cantante Britney Spears, ha intentado salir de la tutela que tiene sobre ella su padre, Jamie Spears, desde hace varios años, reportó The Blast.

"Ella ha estado en esto por bastante tiempo ahora. Obviamente había una necesidad para ello al principio", comentó el famoso en una entrevista con Drew Plotkin para el podcast As NOT Seen On TV.

Bryan hizo referencia con su comentario a la época en la que la intérprete tuvo que recibir tutelaje, en 2008, tras los episodios de colapso mental que sufrió.

"Ahora han hecho algunos cambios y todo lo que podemos hacer es esperar lo mejor. La tutela ha sido una gran cosa para nuestra familia hasta este punto, y seguimos esperando lo mejor", añadió.

"Hemos tenido que trabajar juntos como una familia para que todo siga funcionando. Una persona podría estar en el escenario y hacer esto, pero es un sacrificio de todos. Todos están haciendo un poco, hasta cierto punto, para que todo siga funcionando".

Bryan añadió que comprende la frustración por la que su hermana ha pasado debido a la tutela, y comentó que realmente ha buscado salir de ella hace tiempo.

"Ya sea que alguien venga en paz para ayudar o que tenga una actitud, tener a alguien que constantemente te diga que hagas algo debe ser frustrante. Ella ha querido salir de eso desde hace bastante tiempo", comentó.

"Ella ha estado rodeada por un equipo de gente desde que tenía 15 años. Entonces, ¿en qué punto todos se van o en qué punto se reduce?".

Actualmente, el caso de Britney por su liberación del tutelaje actualmente se está llevando a cabo en el Tribunal del Condado de Los Ángeles, en el que la madre de la estrella del pop, Lynn Spears, está tomando medidas para involucrarse más con sus finanzas.

Una gran cantidad de fanáticos de Britney, que se autodenominan el movimiento #FreeBritney (liberen a Britney), protestan contra la tutelaje a las afueras de la corte y en redes sociales, acusando que su familia y otras personas la retienen en contra de su voluntad.