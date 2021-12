Video: Raúl Araiza se aplica botox durante programa en vivo

Diciembre es el mes preferido de las personas para estrenar, desde ropa y zapatos hasta rostro.

Sí, leíste bien, y es que algunos eligen este mes para realizarse procedimientos estéticos como Raúl Araiza.

Sin embargo, muchas veces en lugar de mejorar la apariencia causa todo lo contrario.

Esto le ocurrió al conductor luego de aplicarse botox durante la transmisión del programa Hoy.

El actor quedó hinchado y la sustancia le provocó bolitas en distintas partes de su rostro.

"Yo nunca me hubiera puesto si no supiera en las manos de quién estoy. A mí no me ‘jala’ el botox, me lo he puesto dos veces y me siento como encarcelado", contó.

Por fortuna esto fue temporal y ese mismo día su rostro volvió a la normalidad, eso sí, sin ojeras.

"Sí me las quitó -las ojeras-. Sí, entiendo, se veía feo al principio, pero ya en la noche estaba bien”, aseguró.

En entrevista, Raúl confesó que hace unos años se sometió a un procedimiento quirúrgico para quitarse la papada.

"Cuando hice ‘El juego de la vida’ hace aproximadamente 15 años, y a la papada sí le di mate”, contó.