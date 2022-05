Video: Presentan primer tráiler de 'Avatar 2' y la rompe en redes

Ciudad de México.- El primer tráiler de la secuela de Avatar causó revuelo en redes sociales.

Aunque este adelanto fue lanzado el jueves en cines durante la cinta Doctor Strange, este lunes llegó a Youtube y Twitter, lo que causó que en 40 minutos se convirtiera en tendencia.

El tráiler ya cuenta con más de 4 millones reproducciones en Twitter y 800 mil en YouTube.

La cinta contará el regreso de Jake Sully y Na'vi Neytiri, que buscan ponerse a salvo.

"Avatar: The Way Of Water" llegará a la pantalla grande en diciembre, 10 años después de la cinta Avatar.

La cinta dirigida por James Cameron es la película más taquillera de todos los tiempos, acumuló 2.8 mil millones de dólares en todo el mundo.