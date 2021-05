Video: Ponen ritmo a la Eurocopa

Tomada de internet / The Edge, Martin Garrix y Bono

Ciudad de México— La Eurocopa que debía celebrarse en 2020 está por comenzar y Martin Garrix, Bono y The Edge ya tienen el tema oficial, se trata de "We Are The People", una composición con letra y melodías de Bono y riffs de su compañero de U2.

El tema oficial se presentó el 13 de mayo en las pantallas gigantes del Wembley Stadium, con el arco del estadio iluminado con los colores de la UEFA EURO 2020 que arrancará el 11 de junio.

"Crear la música para uno de los mayores eventos deportivos del mundo junto a Bono y The Edge ha sido una experiencia increíble"

"¡Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho juntos y emocionado por compartirlo finalmente con el mundo!", dijo el DJ holandés en un comunicado.

El tema oficial también estará en la playlist oficial, la cual fue supervisada por Garrix, y ya está disponible en las principales plataformas de streaming como: Spotify, Apple Music y Deezer.

"El futbol y la música tienen el poder de unir a la gente. Son vectores de pasión y emoción, y su combinación ampliará la celebración del torneo por parte de los aficionados, además de llegar a nuevos públicos.

"Con el elenco de estrellas que hemos reunido para crear la música oficial del torneo, estamos seguros de conseguirlo", dijo Guy-Laurent Epstein, director de marketing de la UEFA.