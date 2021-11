Video: Pepe Aguilar estuvo a punto de morir en avión privado

Los Ángeles, California.- Pepe Aguilar y sus hijos se llevaron el susto de su vida al sufrir una de las experiencias más aterradoras durante un vuelo a Los Ángeles y quiso compartirlo con sus seguidores.

Fue en su cuenta de Instagram que el cantante compartió un video donde platicó que estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Los Ángeles, pero hacía poco más de una hora habían tenido una terrible experiencia en las alturas.

"Hace como una hora, una hora y cuarto, el avión en el que venimos se despresurizó. Es la primera vez en la vida que nos pasa esto… a 'Gordo' le valió un poquito mother pero a todos los demás no”, dijo.

Pepe destacó que su hija Aneliz fue quien más resintió la situación, ya que le tiene mucho miedo a los aviones y es la más “freak” para volar, pero aceptó que nunca les había sucedido algo así en ningún vuelo, tanto comercial o privado.

“Veníamos a 38 mil pies y entonces teníamos que bajar de volada y bum… ¡Impresionante! Pero bueno, ya llegamos”, indicó el cantante.

En las imágenes que compartió Aguilar, se pudo ver a su hijo Leonardo, quien venía sentado frente a él; Ángela venía en el asiento del lado contrario, seria, con la mirada perdida mientras que su mamá veía el celular.

Aneliz venía recostada en el asiento posterior al de Pepe y algunas personas más, quienes probablemente eran parte de su equipo.

¿Cómo reaccionó Pepe Aguilar y su familia?

El mismo intérprete de “Miedo” platicó que cuando la aeronave se despresurizó, que no es otra cosa más que la falta de oxígeno en el ambiente, fue interesante para él saber la reacción que tuvieron cada uno de los que lo acompañaban.

Ya había comentado que su hijo Leonardo fue el que mantuvo la calma, a diferencia de Aneliz, que fue la que más resintió el incidente, pero destacó que él estuvo a punto del desmayo.

“Yo quería saber qué pasaba, soy un ‘control freak’. Entonces, traía la mascarilla: ‘¿Qué pasa y la freg...?’. Entonces, me quito la mascarilla, me levanto, cuando voy caminando hacia los pilotos me empiezo a ir así, me empiezo a desvanecer y dije: ‘No, mala idea’. Me regresé y me la volví a poner. ¡Que loco!”, añadió.

En el pie del video, Pepe Aguilar escribió: "Hierba mala nunca muere", pero ninguno de los demás miembros de la familia ha reaccionado ante lo que vivieron durante el vuelo a Los Ángeles, donde ofrecerán un concierto en el Staples Center de California.