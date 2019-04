Video: No me gusta como cantas, eso dijo la abuela de Belinda a su nieta

Belinda disfruta de unas cálidas vacaciones con su familia, la cantante se encuentra visitando a su abuela en España y no deja de presumir los momentos a su lado con sus casi 7 millones de seguidores en Instagram.

De acuerdo con e-consulta, Belinda compartió en sus InstaStories como le canta a su abuelita una canción de Lupillo Rivera, pero lo que impactó a todo mundo es que confesó que no le gusta la voz de su nieta.

Y es que Belinda intentó imitar la voz del cantante original, algo que no le hizo gracia a su abuelita pues ella adora la suave voz de su nieta.

"No me gusta como la cantas, con una voz muy rara".

Ante el reproche de Belinda y cuestionarla del por qué de su rechazo ante su canto, la abuela le explicó: "(No me gusta) porque no lo cantas bien".

Sin embargo, Belinda siempre toma con el mejor humor todas las situaciones que vive junto a su abuela, a quien en reiteradas ocasiones le ha manifestado su amor y cariño en la red.