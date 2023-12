Video: Luchaba por levantarme de la cama: Eiza González

Ciudad de México.- Aunque Eiza González es conocida por mantener su vida lo más privada posible, la actriz compartió a través de su cuenta de Instagram que este 2023 fue difícil para ella, pues vivió todo tipo de emociones, entre ellas tener que luchar por levantarse de la cama y buscar estabilidad a pesar de viajar por todo el mundo.

"La paradoja de la vida nunca deja de fascinarme. Logré tantas cosas que siempre soñé mientras lloraba y luchaba por levantarme de la cama", dijo.

La estrella de Baby Driver ha protagonizado en los últimos años blockbusters taquilleros que le han dado más fama internacional que la han llevado a convertirse en una de las actrices más buscadas de Hollywood.

"Este año ha sido probablemente el año más crucial de mi vida. He sido la más feliz y la más triste. La mejor versión de mí y al mismo tiempo la peor. Viajé por todo el mundo haciendo lo que amo sin haber estado nunca en casa y extrañando la estabilidad", escribió.

Eiza González escribió este mensaje acompañado de un video donde aparece haciendo diferentes actividades a lo largo del año y aseguró estar agradecida de trabajar en sí misma y de compartir con las persona que ama el 2023.

"Ver este video me recuerda lo bendecida que soy. La vida es impactante y a veces me siento como si estuviera en una montaña rusa de la que no puedo bajar. Estoy agradecida de haber podido descubrir tantas partes de mí que nunca había podido. Cavé muy profundo y trabajé en mí misma, más que nunca. Estaba más abierta que nunca y más destrozada que nunca", declaró.