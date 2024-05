Video: Le canta Vivir Quintana a las candidatas presidenciales

Ciudad de México.- "Que te duermas sin deberle la justicia a las madres que ahora buscan por ahí a sus hijas", pide Vivir Quintana a quien resulte triunfadora en los comicios del próximo 2 de junio, en su nueva canción "Compañera presidenta".

La compositora hace un llamado urgente, a través de la música, a las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum para priorizar en su agenda política temas de género.

"Que una mujer vaya a presidir el País no quiere decir que vaya a ser un gobierno feminista, pero tal vez puede ser un gobierno que se acerque y que ayude a las mujeres tengamos mejores oportunidades y que nos sintamos más seguras y más escuchadas en este país, es lo que estoy buscando con este mensaje.

"Con la música busco hacer un poco de reflexión, no quiero educar a la gente, ni quiero poner mi verdad encima de sus pensamientos, pero sí buscar un poco de reflexión, en medio de cada estreno, de cada canción, de las miles que salen cada semana. Quiero que la gente sepa que existen estos temas que acompañan, que sanan", reflexiona, en entrevista.

'No busco la pelea ni la confrontación pero si busco el debate y la reflexión. Me duele mucho el país en el que vivo y eso lamentablemente también me motiva, quiero que las infancias que vienen conozcan un mundo un poquito más amable', dijo la cantautora, Vivir Quintana

Con una letra cargada de peticiones, Quintana también busca acompañar a la futura Mandataria en un sexenio que se prevé más complejo, sólo por ser mujer, según explica.

"Es un llamado también para acompañar a la próxima presidenta de México. Siento que a veces se nos juzga más o se nos exige más a las mujeres, históricamente está comprobado. Nos toca demostrar que somos talentosas, que estamos aptas, que estamos listas para un puesto, y desde ahí también es como decirle a la gente que, en vez de juzgar, entender que es un trabajo de todas y todos como ciudadanos", agregó.

Revalorizando el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la llamada Cuarta Transformación, Quintana aseguró que hizo falta aceptar que hubo cosas que faltaron y muchas otras que salieron mal en relación con los temas feministas.

"Me deja la sensación de que hubo mucho miedo a entender que no todo se hace bien siempre. A aceptar que no todo ha salido como se ha pedido ni como uno esperaba, sería una reflexión súper bonita, humana y honorable.

"Se tiene mucha resistencia a eso. Me deja la sensación de que necesitamos más, sobre todo para las mamás que luchan porque la justicia en este país no es digno, eso me queda a deber todavía", recalcó.

Adelantó que este año verá la luz su nuevo disco, compuesto de una decena de corridos que narran las historias de mujeres que están o estuvieron privadas de su libertad por defenderse de su agresor y fueron víctimas de tentativas de feminicidio.

Envía carta a candidatas

La intérprete de "Canción Sin Miedo" también envió cartas a Gálvez y Sheinbaum para pedir a quien salga triunfadora que se convierta en una líder dedicada a construir seguridad, paz, futuro, alegría.

Las candidatas respondieron a través de redes sociales y agradecieron su esfuerzo por continuar en la lucha feminista.

"Seré una compañera, con la responsabilidad y con la sensibilidad. Estaré a la altura de nuestro pueblo generoso y maravilloso", afirmó la candidata por Morena.

"Ten la certeza que voy a acompañar la lucha de las mujeres, yo no voy a ocultar los feminicidios, yo voy a atender personalmente el tema y las causas de las mujeres", dijo la abanderada por la coalición PAN, PRI, PRD.