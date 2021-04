Video: 'La Mujer' unió y empoderó a Trevi y Laferte

Universal Music México / Mon Laferte y Gloria Trevi

Ciudad de México.- Deprimida y en el hoyo anímico hace cerca de seis años, Mon Laferte escribió "La Mujer", un tema que sus fans amaban cuando lo oían en vivo, pero que a ella le traía tan malos recuerdos que no había querido incluirlo en ningún disco.

Hoy que experimenta una etapa de seguridad y empoderamiento, modificó algunas líneas a su composición para transmitir un mensaje de fuerza, y le dio una nueva vida como sencillo a dueto con Gloria Trevi.

"¡Estoy feliz! Siento una libertad hermosa al poner en práctica que nos apoyamos entre nosotras. Me siento super libre, estoy haciendo lo que me gusta, cantando con una mujer que admiro", dijo Mon Laferte.

"Ahora que estamos haciendo conciencia sobre las mujeres y la sororidad, que vamos a apoyarnos entre todas y no nos vamos a juzgar, supe que debía invitar a una mujer poderosa y pensé en Gloria, que se levanta como ave fénix", comentó la chilena en entrevista virtual.

Desde su infancia, Laferte consideró a la intérprete de "No Querías Lastimarme" un ejemplo de que las mujeres pueden ser irreverentes, crear canciones de lo que sea y no limitarse por opiniones ajenas.

Pese a los halagos de la chilena, la mexicana acepta que colaborar con ella es un riesgo.

Sus fans reciben ataques y cuestionamientos por seguirla debido a las acusaciones de corrupción de menores que la llevaron a prisión.

Trevi ya entró a las redes sociales de Laferte y ha visto el rechazo que le tienen, por lo que considera acusaciones y calumnias, pero eso la ha llevado a conectar más con la composición.

"La letra dice: 'Soy esa mujer, la que cuelga de la soga'. Hay una televisora que tengo demandada y no han querido dar la cara en 10 años. La gente no sabe que incluso el gobierno me utilizó para tapar a Las Muertas de Juárez, era una cortina de humo.

"Neta que cuando veo una crítica de: '¿Cómo invitaste a esa mujer que... cosas espantosas?', reconfirmo que yo soy esa mujer. Me están dando más credibilidad para interpretar con Mon Laferte esta canción", afirmó la regia.

La mexicana quedó encantada con la idea de Laferte para el video, que toma como punto central la vagina.

"De repente hay cosas morales, siempre hay alguien que dice que no se puede por lo que van a decir, y yo me quedo dormida con los peros. Me pidieron ver si Gloria iba a querer y yo sabía que era obvio.

"Les respondí: 'Es Gloria Trevi, hacía lo que quería en los 90 y ahora estamos en 2021. ¡No mamen, es chingona!'", recordó Laferte.

El estreno de hoy es la antesala del nuevo disco de la chilena, Seis, que libera este jueves en su totalidad.

Cierran el círculo

Cuando estaba en la escuela, Mon Laferte se volvió muy popular como imitadora de Gloria Trevi.

La letra de "Con los Ojos Cerrados" resonó también en ella, porque tenía una relación con un hombre mayor, y con ese tema se daba cuenta de muchas cosas.

Al oír la anécdota, Trevi se asombró de cómo la música las llevó a cerrar círculos, pues ahora es ella quien se siente identificada en lo escrito por la chilena.

"Tenía 21 años cuando compuse 'El Recuento de los Daños'. ¿Cómo estaba yo de pisoteada y hecha mierda para componer eso a esa edad? Debía estar haciendo canciones alegres, echando desmadres, seguir componiendo como cuando hice 'Dr. Psiquiatra'.

"Pero es hermoso, porque siguen habiendo generaciones que se identifican con ese tipo de canciones, que no son precisamente autodestructivas, sino que ayudan a desahogarse", reflexionó Trevi.